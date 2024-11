Obrovská zmena pri dôchodkoch: Hovorí sa o ďalšom zvyšovaní! Výrazne by zasiahlo TÚTO skupinu seniorov

Mimoriadne zvyšovanie dôchodkov: Penzistom sa blýska na lepšie časy. (Zdroj: Topky, Getty Images)

BRATISLAVA - Dôchodky pre ženy, ktoré boli na materskej dovolenke, by sa mohli spätne prepočítať a zvýšiť. Tým by sa odstránila diskriminácia pri senioroch, ktorí vychovávali deti a roky na materskej dovolenke im boli započítané v nižšej sume. V nedeľnej diskusnej relácii STVR O 5 minút 12 to vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).