Veľká ZMENA, ktorá sa dotkne tisícok Slovákov: Minister predstavil reformu, prístup k pomoci má byť jednoduchší

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Getty Images)

BRATISLAVA – Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš predstavil dlho očakávanú reformu posudkovej činnosti, ktorá má zásadne zjednodušiť a zefektívniť proces získavania kompenzácií a sociálnych služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. Nový systém, postavený na jednotnej metodike a integrovanom posudzovaní, by mal uľahčiť život tisícom ľudí, ktorí už nebudú musieť absolvovať zbytočne komplikované hodnotenia.

Návrhom zákona o integrovanej posudkovej činnosti by sa mala vláda na svojom rokovaní zaoberať budúci týždeň. Parlament by mal zákon schváliť do konca tohto roka. Erik Tomáš (Hlas-SD) to oznámil vo štvrtok na tlačovej besede, pričom opätovne zdôraznil, že odkázaný človek nepríde o žiaden priznaný kompenzačný príspevok, ako tvrdili opoziční politici. V zákone podľa neho zostávajú doterajšie diagnózy, ktoré môžu viesť k ťažkému zdravotnému postihnutiu vrátane autizmu, Aspergerovho syndrómu či celiakie.

„V posudkoch budeme klásť dôraz nielen na medicínske, ale aj na sociálne aspekty, aby sa posudzovanie prispôsobilo reálnym potrebám ľudí. Zdôrazňujem, že sa na tom zhodli všetky zainteresované strany v širokom sociálnom dialógu a zároveň je to v súlade s medzinárodnou odbornou praxou. Chcem sa poďakovať tímu odborníkov zo všetkých relevantných inštitúcií i združení, ktorí na reforme pracovali viac ako rok. Verím, že spoločne prinesieme spravodlivý systém pre všetkých, ktorí to potrebujú,“ uviedol Tomáš.

Tlačový brífing ministra práce Erik Tomáša a predstaviteľov organizácií zastrešujúce zdravotne znevýhodnených ľudí (Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)

Posudkovú činnosť budú po novom zastrešovať úrady práce

Reforma posudkovej činnosti sa podľa neho prijímala v širokom sociálnom dialógu so všetkými, ktorých sa reforma posudzovania dotýka. "Zákon začne byť účinný až 1. septembra budúceho roka, čo je vydiskutované s Európskou komisiou. Čas do začiatku účinnosti využijeme na prípravu úradov práce, ktoré budú integrovanú posudkovú činnosť po novom zastrešovať," priblížil Tomáš.

"Keďže sa celá agenda vzťahuje pod úrady práce a bude sa vytvárať posudok aj na kompenzačné príspevky, aj na sociálne služby, musíme logicky posilniť stavy pracovníkov na úradoch práce. Chcem preto oznámiť, že v rámci prípravy na reformu posudkovej činnosti navýšime počet posudkových lekárov o 100 a počet sociálnych pracovníkov o 140," povedal minister práce.

Erik Tomáš (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Kompenzovať sa podľa neho bude ťažké zdravotné postihnutie. "Nie je teda určujúca samotná diagnóza, ale to, ako sa diagnóza alebo súbor diagnóz prejaví na obmedzení funkčnosti organizmu ako takého. My kompenzujeme obmedzenie fyzickej alebo mentálnej funkčnosti organizmu," dodal Tomáš.

Významný krok k zlepšeniu

Reforma posudkového činnosti získala podporu aj u komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorá ju považuje za významný krok k zlepšeniu dostupnosti pomoci pre ľudí v núdzi a vítajú ju aj ďalšie organizácie, ktoré zastrešujú pomoc týmto zraniteľným skupinám osôb ako je Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a občianske združenie Akčné rodiny, ktoré na tlačovej besede vyjadrili svoju podporu.

„Vítame zavedenie jednotnej posudkovej činnosti, ktorá uľahčí prístup k pomoci pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Veľmi si vážim konštruktívnu komunikáciu a ústretovosť ministerstva, ktoré bralo do úvahy naše pripomienky v rámci pripomienkového konania, aby sa zabezpečilo, že žiadna osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nezostane bez potrebnej pomoci,“ uviedla komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.

Navrhovaná účinnosť zákona o integrovanej posudkovej činnosti je od 1. septembra 2025. Po tomto termíne nebude dochádzať k automatickému prehodnocovaniu osôb s ŤZP, pričom im ostanú zachované už priznané peňažné príspevky na kompenzáciu.