Banky v eurozóne musia podľa ECB zlepšiť odolnosť voči kybernetickým útokom

Sídlo ECB (Zdroj: TASR/DPA)

FRANKFURT NAD MOHANOM - Banky v eurozóne musia zlepšiť svoju pripravenosť na zvládanie kybernetických útokov. Oznámila to v piatok Európska centrálna banka (ECB) na základe výsledkov najnovšieho kola záťažových testov.

ECB vyhodnocovala, ako banky reagujú na útoky hackerov a ako po nich dokážu obnoviť svoju obchodnú činnosť. Celkovo záťažové testy ukázali, že banky majú k dispozícii príslušné rámcové plány, v niektorých oblastiach je však stále priestor na zlepšenie, uviedla ECB bez bližších podrobností.Výsledky záťažového testu majú byť zahrnuté do každoročného auditu bánk. ECB vykonáva priamy dohľad nad poprednými bankami v eurozóne od novembra 2014. Do najnovšieho kybernetického záťažového testu sa zapojilo 109 finančných ústavov.

(Zdroj: Getty Images)

Obrovské množstvo údajov v IT systémoch bánk láka organizovaný zločin. ECB začala najnovšie previerky v januári 2024. Vychádzala pritom z fiktívneho scenára, v ktorom zlyhali všetky preventívne opatrenia a základné systémové databázy bánk boli vážne zasiahnuté kybernetickým útokom. Podľa ECB sa test zameral najmä na to, ako banky reagujú na kybernetický útok a ako sa z neho zotavujú, a nie na to, ako mu predchádzajú.

Od finančnej a hospodárskej krízy v rokoch 2008 a 2009 orgány dohľadu pravidelne vykonávajú záťažové testy s cieľom zistiť, ako zraniteľné by boli obchodné modely bánk v prípade krízy. Banky musia vypracovať scenáre a preukázať, že by mali dostatok kapitálu na pokračovanie v činnosti aj za nepriaznivých okolností, ako sú prepad ekonomiky, kolaps cien na trhu nehnuteľností alebo prudký nárast nesplácaných úverov.