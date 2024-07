Obrátená rétorika experta: UVOĽNIME západné SANKCIE a Rusko bude mať ešte väčšie problémy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ruská invázia na Ukrajinu trvá bez prerušenia už viac ako tri roky. Za toto obdobie sa západné mocnosti snažia oslabiť Rusko po ekonomickej stránke, keďže priamy kontakt na bojovom poli by s najväčšou pravdepodobnosťou rozpútal tretiu svetovú vojnu. Ako píše brookings.edu, spojenci USA a Ukrajiny zmrazili ruské rezervy v hodnote 300 miliárd dolárov ( takmer 276 miliárd eur) a prerušili mnohé väzby medzi ruskými podnikmi a západným svetom.

Tlak na ruské banky

Ekonóm Sergej Aleksashenko však prišiel s teóriou, že uvoľnenie západných sankcií by bolo oveľa jednoduchším spôsobom, ako zatlačiť na Kremeľ a celú ruskú ekonomiku. Aby bol Rusom uľahčený presun peňazí do zahraničia, treba podľa neho znížiť hodnotu rubľa, čím sa zdraží dovoz a vytvorí sa tlak na ruské banky.

"Západ by mal zmierniť obmedzenia na odlev ruského kapitálu. Spôsobilo by to znehodnotenie rubľa, čo by vyvolalo infláciu v celej krajine," povedal pre Business Insider, pričom spomenul, že úroveň inflácie v Rusku (4 percentá) už teraz prekonala ročné maximum.

Годовой план по инфляции (4%) выполнен к середине года. Верной дорогой идёте, товарищи! pic.twitter.com/PafOgKZcMv — Sergey Aleksashenko 🇺🇦 (@Saleksashenko) July 4, 2024

Sankcie boli zacielené hlavne na obmedzenie vývozu ruskej ropy. Podľa Aleksashenka je navyše Rusko silne závislé od dovozu. Zhruba 60 percent nepotravinárskeho tovaru pochádza zo zahraničia. Čo sa týka potravín, je to asi jedna štvrtina.

"Vo všeobecnosti platí, že dovozné náklady rastú, keď je mena devalvovaná. Ak by boli sankcie navrhnuté takto, Rusi by museli platiť viac za všetok dovezený tovar," priblížil.

Možný postup na oslabenie Ruska

Inflácia rubľa je však obmedzená. Postaral sa o to odliv zahraničného kapitálu z Ruska. Inými slovami, domáci dopyt udržal podporu rubľa, keďže po spustení invázie na Ukrajinu stratili Rusi vplyvom sankcií prístup k zahraničným menám.

Aby sa to zvrátilo, Aleksashenko odporučil, aby západné banky umožnili ruským domácnostiam vykonávať cezhraničné platby. "Ak stotisíc Rusov (prípadne malých spoločností) prevedie z Ruska každý mesiac 10-tisíc dolárov, celkový odlev kapitálu z krajiny by predstavoval 12 miliárd dolárov za jeden rok. Táto suma zodpovedá zľave 6,80 USD za barel z ceny ročného exportu ruskej ropy," vysvetli na záver ekonóm.