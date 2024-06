Pomoc pri obnove a zatepľovaní domov musí byť podľa Hojsíka cielená a efektívna

Martin Hojsík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Bolo by závažnou chybou, ak by programy Zelená domácnostiam a Zelená solidarita neboli zosúladené s programom Obnov dom zo zdrojov EÚ. Obnoviteľné zdroje by sa mohli inštalovať napríklad na domy so zlými izolačnými vlastnosťami, čo by viedlo k plytvaniu energie a financií. Uviedol to v stredu podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík (PS).