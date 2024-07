Zelenú transformáciu musíme využiť na lepší život ľudí, uviedol Hojsík

Martin Hojsík (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Hojsík dodal, že Únia zaostáva za USA a Čínou vo využívaní príležitostí, ktoré ponúka zelená transformácia a čisté technológie. Tie sú podľa neho dôležité pre prosperitu EÚ, pričom príležitosť vidí aj v rozširovaní pracovných miest, vo vyšších platoch a v lepšom zvládaní klimatickej krízy.

archívne video

Hojsík v EP o smernici týkajúcej sa energetickej hospodárnosti budov (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Taktiež tvrdí, že Európa by mala spoločne pracovať na odolnosti proti klimatickým zmenám, pretože to je podľa neho efektívnejšie. "Vidíme v posledných týždňoch, že extrémy počasia, ktoré spôsobuje klimatická kríza, sú už každodenné. Každý deň počujeme o záplavách, extrémnych búrkach, to je jasne prepojené so zmenou klímy," dodal Hojsík, ktorý v posledných eurovoľbách získal 89.084 prednostných hlasov, čo bolo o 61.000 viac ako v roku 2019.

Hojsík vníma výhody, ktoré mu dalo pôsobenie v Európskom parlamente (EP) v predošlom funkčnom období. Dodal, že bude pokračovať na legislatíve, na ktorej pracoval predtým. Poukázal na pripravovanú legislatívu o pôde, ktorej je v europarlamente spravodajcom. "Teraz ma čaká vyjednávanie o kompromise medzi členskými štátmi a jeho finalizácia," doplnil.

Za ďalšiu z výhod považuje kontakty, ktoré získal pri jeho predošlom mandáte. "Som uznávaný ako jeden z najvplyvnejších europoslancov v oblasti životného prostredia. Staviam na tom, čo som už predtým budoval," povedal Hojsík.

Hojsíka zvolili minulý týždeň

Hojsíka zvolili minulý týždeň poslanci EP za jedného zo 14 podpredsedov európskeho zákonodarného zboru. Bude tak súčasťou predsedníctva EP. Pôsobiť bude aj vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) a ako náhradník vo Výbore pre priemysel, výskum a energetiku (ITRE) a Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL). Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.

Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnych skupín poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Hojsík by mal záujem pôsobiť v Delegácii pre vzťahy so Spojenými štátmi americkými. Podľa jeho slov ide pre EÚ o jej najdôležitejšieho partnera a s USA chce "rozvíjať rovnocenné a férové vzťahy". Rovnako má záujem aj o delegáciu pre Japonsko, ktoré je podľa neho dôležitý a prirodzený partner Únie v Ázii.