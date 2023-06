Obchod Číny s Ruskom dosiahol najvyššiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine

PEKING - Hodnota obchodu Číny s Ruskom v máji vzrástla a na najvyššiu úroveň od začiatku vojny na Ukrajine. Ukázali to v stredu oficiálne údaje čínskeho colného úradu. To naznačuje, že Peking zvýšil podporu svojho sankciami zasiahnutého spojenca.

Konkrétne, hodnota obchodu medzi oboma krajinami dosiahla minulý mesiac 20,5 miliardy USD (19,19 miliardy eur), pričom čínsky dovoz z Ruska dosiahol hodnotu 11,3 miliardy USD. Export do Ruska zároveň vzrástol v máji o 75,6 %, najstrmšie od invázie na Ukrajinu, aj keď celkový export z Číny v máji klesol, prvýkrát od februára. Dôvodmi jeho poklesu sú vysoká inflácia vo svete, hrozba recesie veľkých ekonomík a geopolitické napätie medzi Pekingom a Spojenými štátmi. To oslabilo dopyt po čínskych výrobkoch.

Galéria fotiek (3) Zdroj: pixabay.com

Májové údaje o obchode tak naznačujú "utlmený globálny dopyt po čínskom tovare a podporujú náš názor, že robustné čísla o vývoze za predchádzajúcich pár mesiacov odrážali skôr skreslenie colných údajov než obrat v zahraničnom dopyte," uviedli analytici Capital Economics v stredu v poznámke. "Myslíme si, že export bude ešte klesať, kým koncom tohto roka dosiahne dno," dodali. Obchodná výmena Číny s Ruskom však odolala inak pochmúrnemu trendu pre Peking. Čína je najväčším obchodným partnerom Ruska, pričom podľa čínskych colných údajov vlani hodnota obchodu medzi oboma krajinami dosiahla rekordných 190 miliárd USD.

Galéria fotiek (3) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev

Počas marcového samitu sa čínsky prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin zaviazali, že v roku 2023 zvýšia obchodnú výmenu na 200 miliárd USD. Ruské dodávky energií do Číny by mali tento rok vzrásť o 40 %, povedal minulý mesiac podpredseda vlády Alexander Novak. Peking tvrdí, že je neutrálnou stranou, pokiaľ ide o vojnu na Ukrajine. Západ ho však kritizuje za to, že odmieta odsúdiť Rusko za inváziu do susednej krajiny, a za úzke strategické partnerstvo s Moskvou.

Celkovo však údaje z Číny vo všeobecnosti poukázali na oslabenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky, pričom aktivita v jej výrobnom sektore v máji už druhý mesiac po sebe klesla. Podľa médií čínske úrady požiadali najväčšie banky v krajine, aby znížili svoje sadzby z vkladov v snahe podporiť ekonomiku. Čína zápasí tiež s novou vlnou ochorenia COVID-19, ale oficiálnych údajov o tomto probléme je málo a nezdá sa, že by sa mali znovu zaviesť blokády.