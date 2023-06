Ceny potravín vo Francúzsku sú vysoké, aj gurmáni siahajú po lacnejšom tovare

Francúzsky štatistický úrad v najnovšej správe uviedol, že po úprave o infláciu klesli výdavky Francúzov na potraviny v apríli medziročne o rekordných 10 % a dostali sa na najnižšiu hodnotu od marca 2009. Spotrebitelia tak reagovali na rekordný, takmer 16-percentný rast cien potravín za marec. Potravinová inflácia sa potom zmiernila a v máji dosiahla 14 %, čo je však stále vysoký rast, ktorý spotrebiteľov núti prehodnocovať množstvo aj kvalitu kupovaného tovaru.

"Hľadám najlacnejšie výrobky, produkty v zľave alebo privátne značky. Často prepočítavam cenu na kilogram, čo som predtým nerobievala," povedala pre Reuters 38-ročná matka dvoch detí zo Joinville-Le-Pont pri Paríži Sandra Hamadouche. Takéto správanie zákazníkov je už takmer normou. Ako ukázali výsledky prieskumu spoločnosti Elabe zo začiatku mája, za posledné mesiace zmenilo nákupné správanie zhruba osem z desiatich Francúzov. Približne 55 % zákazníkov prestalo nakupovať určité produkty a 44 % prešlo na lacnejšie výrobky. Najviac na zmenu v správaní zákazníkov doplatili mäso, mäsové výrobky a ryby.

Ceny potravín vzrástli po tom, ako sa producenti a maloobchod dohodli na ich zvýšení v priemere o 10 %

Ceny potravín vzrástli po tom, ako sa v marci producenti a maloobchod v rámci každoročných rokovaní o cenách dohodli na zvýšení cien v priemere o 10 %. Uviedli, že je to nevyhnutné v dôsledku rastu výrobných nákladov. Rokovania stanovuje zákon, ktorého cieľom je zabrániť zvyšovaniu tlaku na farmárov, teraz však spôsobuje vláde problémy. Znemožňuje totiž, aby sa nedávny pokles cien agroproduktov ako pšenica a krmoviny premietol do cien pre zákazníkov. Minister financií Bruno Le Maire povedal, že aj keď maloobchodníci do určitej miery zvyšovanie cien obmedzili, 75 veľkých producentov potravín, ktorí sa na potravinovom trhu vo Francúzsku podieľajú 80 %, nesplnilo svoj nedávny sľub, že opätovne otvoria rokovania o cenách.

"Buď veľkí producenti v nasledujúcich dňoch splnia svoje sľuby, alebo použijem daňové opatrenia," povedal Le Maire tento týždeň pre rozhlasovú stanicu France Inter. Producenti poukazujú na ceny energií a rast miezd, niektorí z nich vrátane hydinárskej firmy LDC však zaznamenali za posledný rok vysoké zisky. Firma LDC v tejto súvislosti pre Reuters uviedla, že už v máji ceny svojich produktov mierne znížila a v znižovaní plánuje pokračovať aj v ďalšom období. Vláda prezidenta Emmanuela Macrona je pod tlakom už v dôsledku presadenia dôchodkovej reformy, ktorá vyvolala rozsiahle protesty. Robí tak všetko pre to, aby ľudia videli, že rieši každodenné problémy obyvateľov a vysoké ceny potravín sú na vládnom zozname na jednom z prvých miest. Zatiaľ čo Macron a jeho tím sa usilujú najväčších výrobcov dotlačiť k zníženiu cien, spotrebitelia v najbližšom období veľké zmeny neočakávajú a naďalej plánujú pokračovať v obmedzovaní nákupov a presune k lacnejším produktom.