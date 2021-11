Mekyho doživotný odchod do Prahy: Slováci mu vyštvali manželku!

PRAHA/BRATISLAVA - Bol slovenskou hudobnou legendou, no takmer 30 rokov prežil v Prahe. Miro Žbirka (†69) sa do Česka presťahoval kvôli manželke, ktorá odtiaľ pochádza. Na Slovensku totiž zažívala peklo.

Začiatok 90. rokov sa niesol v znamení snáh o osamostatnenie Slovenska od Česka. Mnohí obyvatelia, podporovaní aj rečami vtedajších politikov, mali pocit, že Česi sa nad nami vyvyšujú a utláčajú nás.

Táto situácia zasiahla aj do súkromného života speváka Mira Žbirku. Ten si po skrachovanom prvom manželstve zobral v roku 1988 za ženu Katku z Prahy. Žili spolu v Bratislave, až kým sa situácia nevyhrotila.

Spevák dôvody sťahovania opísal v dokumente Meky, ktorý sa na televízne obrazovky dostal v decembri 2020 a po jeho smrti ho televízie opäť odvysielali. Pri nakrúcaní Meky samozrejme nemohol vynechať ani Bratislavu. „Niekedy s tým už Katku unavujem, keď začnem znovu a znovu hovoriť: Tam som chodil, tam je to... Je to moje rodné mesto, odkiaľ som bol nútený odísť,” povedal so smútkom v hlase.

Mnohí si už nepamätajú, čo sa vtedy dialo, a tak film obsahuje aj úryvok z prejavu Vladimíra Mečiara a ľudí, ktorí skandujú za samostatné Slovensko. „Tá situácia sa ťažko teraz privolá, mne začalo byť Katky ľúto v tej chvíli, v tej atmosfére. Ja som to nemohol kvôli nej vydržať. Čeština, keď sa ozvala, niekto začal na ňu... toto,” opisoval s ťažkosťami Žbirka.

Hoci sa vždy hovorí, ako sme sa s Čechmi rozdelili v mieri, na tej ľudskej úrovni to všade také pokojné nebolo a česky hovoriaci ľudia si u nás vytrpeli svoje. „Keď v ľuďoch vyvoláte nejaké emócie, tak vedia byť takí všelijakí, no a to sa začalo diať a ja som jej jedného dňa povedal: Vieš, čo, Katka? Veď poďme do Prahy, ja som hudobník, ja som celý život cestoval a ja viem byť aj tam, kde som sa nenarodil,” prezradil. Nešlo teda o iniciatívu z jej strany, ale práve on sa rozhodol svoju lásku chrániť a dopriať jej pokojný život.

