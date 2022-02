ŠOK pre fanúšikov zosnulého Mira Žbirku (†69): Komunikuje zo ZÁHROBIA?!

10. februára to budú presne 3 mesiace, čo obľúbený slovenský spevák Miro Žbirka náhle zomrel. Do nemocnice sa dostal ešte v októbri s opakovaným zápalom pľúc, ktorému napokon podľahol. Neskôr sa na verejnosť dostali informácie, že bojoval s neznámou baktériou.

Už krátko po spevákovej smrti sa prejavila sila jeho fanúšikov, ktorí mu v Bratislave, ale aj v susedných Čechách vytvárali pietne miesta. A verní sú mu dodnes. Radi naňho spomínajú aspoň prostredníctvom jeho profilu na sociálnej sieti Facebook. A na tej sa, prekvapivo, naďalej objavujú nové príspevky.

A nielen to... Pôsobí to, akoby Miro Žbirka so svojimi priaznivcami komunikoval zo záhrobia. Jeho stránka totiž fanúšikom odpovedá na komentáre, posiela srdiečka či ďakuje. „Áno, v Londýne je to Amber a pražský kocúr má 4 roky,“ znie komentár od Mira Žbirku spred dvoch týždňov.

Každému je zrejme jasné, že stránku po smrti umelca spravuje jeho manželka Katka a rovnako, ako príspevky, aj samotné komentáre píše ona. No mnohých fanúšikov odpoveď od profilu s menom Mira Žbirku určite teší, aspoň na chvíľu môžu mať pocit, že s nimi komunikuje samotný Meky.

