Pachinger z kauzy nebankoviek BMG a Horizont pred súdom: Jeho právnik urobil školácku chybu

Pachinger žiada o povolenie obnovy konania v prípade skrachovaných nebankových spoločností BMG Invest a Horizont Slovakia.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Do súdnej siene ho eskortovala justičná stráž, no nedostavil sa jeho právny zástupca. Predseda senátu verejné zasadnutie prerušil, kým nedocestuje do Banskej Bystrice. Omylom totiž smeroval na ŠTS do Pezinka. O prípade si prečítajte viac TU.