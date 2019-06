Kauza kvetinárky Evy opäť pred súdom: Za vraždu manžela údajne chcela zaplatiť 50-tisíc eur

Eva Zámečníková

Zdroj: Foto: TASR

BRATISLAVA - Najvyšší súd SR na tretieho septembra vytýčil verejné zasadnutie s českou podnikateľkou Evou Zámečníkovou. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju naposledy v júni 2018 uznal za vinnú v kauze prípravy vraždy bývalého manžela a uložil jej trest osem rokov väzenia so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.