NKÚ odhalil nedostatky v kauze Kompa, vypovedal aj Matovič: Vodohospodárska výstavba reaguje

"Preverenie kompletného procesu zabezpečovania služieb ukázalo na celý rad nedostatkov v činnosti orgánov Vodohospodárskej výstavby (VV), a tiež na netransparentné rozhodovanie. Najvyššia autorita externej kontroly na Slovensku zistila, že došlo k pochybeniam a zmluva o službách kompy je pre štát nevýhodná," uviedli kontrolóri.

Kompa od roku 1993 celoročne zabezpečuje prepravu osôb a menších nákladov cez prívodný kanál Vojka nad Dunajom – Kyselica, dlhý približne 520 metrov. Do roku 2013 bola prevádzkovaná dnešným Slovenským vodohospodárskym podnikom (SVP) na základe dvojstranných zmlúv so štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba.

Ako kontrolóri vysvetlili, po oprave kompy v podniku SVP z prostriedkov Environmentálneho fondu bola medzi štátnymi podnikmi opäť uzatvorená zmluva, ktorú však v júni 2015 zrušili dohodou. Po verejnom obstarávaní v roku 2015 uzatvoril podnik Vodohospodárska výstavba "nevypovedateľnú zmluvu s prepravcom, spoločnosťou Ponton City, a. s., a to bez uvedenia finančného limitu, ktorý určilo MŽP SR".

Podľa NKÚ ide o verejnú dopravnú službu, ktorá má byť poskytovaná ako služba vo verejnom záujme, a preto by nemala byť financovaná z prostriedkov štátneho podniku. Podľa kontrolnej skupiny bolo totiž preukázané, že vnútorná kontrola v štátnom podniku sa službami kompy a plnením zmluvy vôbec nezaoberala. "Taktiež možno konštatovať zvláštny vstup štátneho podniku SVP do verejného obstarávania, vyhláseného VV, hoci bolo zrejmé, že nie je schopný služby zabezpečovať. Výsledkom takéhoto konania je to, že nevýhodná zmluva na služby verejnej vodnej dopravy je naďalej v platnosti," skonštatoval úrad.

Kontrolná skupina dospela k záveru, že nastavenie zmluvných podmienok bolo jednostranne v neprospech podniku Vodohospodárska výstavba a zmluva je pre štát "nevýhodná". V kontrolovanom období dochádzalo k nárastu cien služieb kompy pri každej novej uzatvorenej zmluve. NKÚ odporučilo riešenie tohto problému na úrovni vlády SR.

Zmluvu ku kompe sme zdedili, reaguje VV na kontrolu NKÚ

Podnik Vodohospodárska výstavba (VV) reaguje na nedostatky pri zabezpečení a kontrole kompy medzi Vojkou nad Dunajom a Kyselicou tým, že nevýhodnú zmluvu už zdedil. Nedostatky odhalili kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.

„Súčasné vedenie podniku túto nevypovedateľnú zmluvu zdedilo po predchádzajúcom vedení a už od svojho nástupu v roku 2016 vykonáva právne a technické kroky smerujúce k jej ukončeniu tak, aby sa súčasný prepravca nemohol domáhať škody v miliónoch eur,“ uviedla Stela Ištvánfyová z VV. Dodala, že po vzájomných rokovaniach s druhou stranou uzatvorili k zmluve dodatok, ktorým nastavili rozväzovacie podmienky na ukončenie zmluvy, pretože prepravca nebol ochotný pristúpiť k ukončeniu zmluvy dohodou. Túto skutočnosť potvrdil podnik VV aj v roku 2017 vyhlásením verejného obstarávania na zabezpečenie prevádzky kompy, ktorého víťazom sa stal Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

„SVP s cieľom naplnenia predmetu zmluvy s VV vyhlásil viacero verejných obstarávaní, pričom väčšinu sa mu nepodarilo ukončiť, a to aj z dôvodu, že niektoré z nich boli napadnuté subjektmi blízkymi súčasnému prepravcovi alebo ním samotným. Kontinuálne podnik VV postupuje v snahe zrušiť zmluvu aj v roku 2019 a pripravuje nové verejné obstarávanie, pričom v súčasnosti je v štádiu prieskumu trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky,“ tvrdí Ištvánfyová.

Podotkla, že prioritou podniku VV je aj prebudovanie priepustu v kilometri 4,0 na cesty popod Dunaj pre autá, peších a cyklistov, čo VV považuje za ekonomickejšie a komfortnejšie. Zároveň by sa tým natrvalo vyriešila preprava občanov z obcí rozdelených výstavbou Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros. Išlo by podľa nej o riešenie, ktoré by nebolo závislé od poveternostných podmienok a hladiny vody.

Remišovú a Matoviča znovu predvolala polícia v kauze kompa

„Je paradoxné, že dnes, kedy Najvyšší kontrolný úrad potvrdil závažné pochybenia Vodohospodárskej výstavby v súvislosti s kauzou kompa ma opätovne, už po tretíkrát, zavolala polícia na výsluch kvôli trestnému oznámeniu, ktoré podal nominant Smeru a bývalý riaditeľ štátneho podniku Ladislav Lazar, zodpovedný v kauze kompa. Podávanie množstva trestných oznámení a civilných žalôb v tejto veci hraničí až zo šikanóznym zneužívaním práva,“ uviedla Veronika Remišová, predsedníčka poslaneckého klubu OĽANO, ktorá na kauzu kompa v roku 2015 upozornila.

"Dnes som bol vypovedať tretíkrát v tejto kauze. Nominant Smeru Ján Lazar akosi nechce priznať, že to bola čistá zlodejina, aj keď o tom vie celé Slovensko, a dnes to potvrdil aj NKÚ," poznamenal predseda OĽANO Igor Matovič.

Ešte v roku 2015 Veronika Remišová poukázala na škandalóznu súťaž, v ktorej mala firma s pochybným pozadím uzatvoriť so štátom zmluvu v hodnote 50 miliónov EUR na prevádzku kompy na Dunaji. Po odhalení kauzy bola terčom útokov od predstaviteľov a nominantov strany Smer, ktorí neváhali spochybňovať aj zrejmé fakty a celý biznis intenzívne bránili.

„Dnes môžem konštatovať, že NKÚ potvrdil vo veľkej miere podozrenia, na ktoré sme poukazovali. Zo zistení úradu je zrejmé, že Vodohospodárska výstavba pod vedením nominanta Smeru Ladislava Lazara pochybne zrealizovala verejné obstarávanie, keď nerešpektovala stanovený finančný limit 25 miliónov EUR a zaviazala sa k finančnému plneniu v takmer dvojnásobnej výške. NKÚ takisto kritizuje, že pri verejnom obstarávaní boli využité služby externého poradcu napriek tomu, že Vodohospodárska výstavba disponuje vlastným oddelením na tieto účely. Navyše, ako konštatuje správa NKÚ, externý poradca „neupozornil na vzniknuté rozpory“. Podotýkam, že práve na zvláštne externé poradenstvo sme upozorňovali už v roku 2015,“ hovorí Remišová. „Samotný prepravca nakoniec uznal, že zvyšovanie ceny, ktorú štát platí za kompu pri zvýšení ceny nafty je v zmluve stanovené úplne chybne a nebude ho uplatňovať. Ak by však na jeho uplatňovaní trval, čo podľa zle uzatvorenej zmluvy môže, štát by prišiel o ďalšie milióny eur,“ hovorí Remišová.

„Napriek snahe politikov vládnej koalície neustále spochybňovať a diskreditovať každého, kto poukázal na pochybné pozadie celej kauzy, Najvyšší kontrolný úrad naše podozrenia vo veľkej miere potvrdil. Nejde pritom o prvý prípad, pripomínam aj zistenia NKÚ v eurofondovej kauze na Ministerstve školstva či Pôdohospodárskej platobnej agentúre, kde NKÚ takisto potvrdil naše zistenia. Napriek neustálym útokom na mňa a moju rodinu sa nedám zastrašiť a naďalej budem poukazovať na zlyhávanie vládnej koalície a mrhanie našimi spoločnými peniazmi,“ povedala Remišová.