Kiska sa proti rozsudku v kauze pozemkov neodvolá: Zlyhal štát, je to právny absurdistan

Kiska na svojom profile na Facebooku uviedol, že sa stretol s Jánom Francom, s ktorým prehral súd o pozemky pod Tatrami. „Úprimne sme sa porozprávali a zo stretnutia som mal dobrý pocit,“ uviedol Kiska.

Prezident sa neodvolá

„Osobne som mu povedal, že aj napriek konštatovaniu súdu v našom spore o pozemok, že sme obaja konali v dobrej viere, proti rozhodnutiu sa neodvolám. Neurobím to,“ uviedol s tým, že tak spraví napriek tomu, že viacerí renomovaní právnici mu potvrdili, že obsahuje množstvo nezmyslov, deformuje pohľad na vlastnícke práva a ide proti predchádzajúcim rozhodnutiam súdov v podobných veciach. „Je dobre, že človek, ktorý toto rozhodnutie vydal, sa pozície sudcu vzdal,“ napísal Kiska.

Zlyhal štát aj notársky úrad, právny absurdistan

„Nebudem oponovať rozsudok okresného súdu, pretože pánovi Francovi ľudsky rozumiem. Prišiel o pozemok podvodom. Ja som to takmer 20 rokov netušil, keďže pri prevodoch zlyhal notársky úrad aj štát,“ ozrejmil prezident. „Boli sme dvaja, vlastnili sme rovnaký pozemok a katastru to nebolo divné, vôbec to nepreveril. Keby som chcel, mohol som pozemok dávno predať a pán Franc by sa dnes musel súdiť s niekým iným. Právny absurdistan,“ uviedol.

„Predstavte si, že si kúpite byt a o dvadsať rokov niekto príde s tým, že vám nepatrí. Neprajem takúto situáciu zažiť nikomu z vás,“ povedal. Keby bol Kiska na mieste Franca, cítil by sa rovnako. „Tiež by som sa súdil. Samozrejme, vzniknutú škodu si budem vymáhať od človeka, od ktorého som pozemok kúpil. A verím, že tak ako dnes, aj v budúcnosti sa s pánom Francom ako Popradčania a skoro susedia ešte zopárkrát na káve stretneme,“ dodal Kiska.