Smer-SD obvinil druhú Dzurindovu vládu: Gorila je jeho kauzou

Smer-SD tvrdí, že v čase kauzy Gorila bol čisto opozičným subjektom, ktorý nemal absolútne žiadny vplyv na rozhodnutia súvisiace s privatizáciou strategických podnikov, pre ktorú sa rozhodla druhá Dzurindova vláda. "Bola to strana SaS v roku 2010, keď sa stala súčasťou vlády pod vedením Ivety Radičovej, ktorá mala vedomosť o tomto údajnom spise, a ktorá v mene účasti na moci ignorovala ohavnosti pri privatizácii strategického majetku počas druhej vlády Dzurindu," uviedla strana. To, čo predvádza SaS a niektoré médiá vo veci údajného spisu Gorila je podľa nej "mimo akýchkoľvek hraníc zdravého rozumu".

Podľa informácií zverejnených Denníkom N mali policajti v trezore podnikateľa Mariana K. nájsť USB kľúč, na ktorom objavili zvukové nahrávky. Po skontrolovaní ich obsahu mali konštatovať, že sú totožné so spisom Gorila. Bývalý šéf vyšetrovacieho tímu v prípade Gorila Marek Gajdoš pre portál uviedol, že s najvyššou pravdepodobnosťou nebudú nahrávky použiteľné ako zákonný dôkaz, ale ak by to tak bolo, išlo by o obrovský prínos pre vyšetrovanie a vie si predstaviť aj vznášanie obvinení v súvislosti s preukázanými finančnými tokmi.

Zvuková nahrávka Gorily, ktorá sa mala nájsť v trezore Mariana K., podľa ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD) zrejme neobstojí ako dôkaz v súdnom konaní. "Zachytila som to v médiách, nemám žiadne informácie zo spisu. Ja čakám na informáciu, ktorá vyjde z generálnej prokuratúry. Tá bližšie ozrejmí túto situáciu," uviedla Saková. Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) uviedol, že ak sú vo zvukových nahrávkach Gorily dôkazy, ktoré môžu vyvolať politické zemetrasenie, mala by byť vyvodená aj politická zodpovednosť. To, či majú byť nahrávky zaradené do vyšetrovacieho spisu, musí podľa neho vyhodnotiť vyšetrovací tím. Opozičná strana SaS žiada políciu a špeciálnu prokuratúru, aby zverejnili nahrávky, ktoré sa mali nájsť v trezore u podnikateľa Mariana K. Podľa strany tak pominie možnosť vydierania tých, ktorých sa Gorila priamo týka.