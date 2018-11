Konečne prišiel verdikt: Slovensko vyhralo takmer desať rokov trvajúci spor

BRATISLAVA - Slovensko vyhralo takmer desať rokov trvajúci spor so spoločnosťou Achmea. Týkal sa zákazu zisku zdravotných poisťovní. Nemecký najvyšší súd vo štvrtok zrušil arbitrážne rozhodnutie proti SR. Znamená to, že Slovensko nemusí odškodniť akcionára Unionu zdravotnej poisťovňe. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Podľa ministerstva by v blízkej dobe malo byť ukončené aj súvisiace exekučné konanie v Luxemburgu, čo by znamenalo uvoľnenie blokovaných 30 miliónov eur. "Potvrdilo sa to, čo sme hovorili už pred rokmi, a to, že v tomto spore nezaplatíme Achmei ani euro. Dnes nám dal konečne súd za pravdu a všetci 'mrchožrúti', ktorí roky vykrikovali, že prehráme, sa tešili zbytočne. Chcem teda poďakovať celému tímu za prácu a vyjadriť radosť z tohto výsledku," reagoval po zverejnení rozhodnutia minister financií Peter Kažimír (Smer-SD).

Achmea podala žalobu na SR v októbri 2008. Dôvodom bol zákaz zisku súkromných zdravotných poisťovní, ktorý bol údajne v rozpore s bilaterálnou investičnou dohodou. Arbitrážny tribunál vydal rozsudok v decembri 2012, v ktorom konštatoval porušenie tejto medzinárodnej zmluvy zo strany Slovenska. SR následne podala na nemecký Vyšší krajinský súd vo Frankfurte nad Mohanom návrh na zrušenie rozsudku. Tento návrh bol zamietnutý, Slovensko sa následne proti tomu odvolalo na Najvyšší spolkový súd.

Nemecký najvyšší súd mal podľa ministerstva pri svojom rozhodovaní povinnosť vziať do úvahy rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie o predbežnej otázke, preto sa takýto výsledok očakával. Rozhodnutie Súdneho dvora má podľa rezortu financií "význam nielen pre Slovenskú republiku, ale aj pre všetky ostatné členské štáty EÚ, proti ktorým sa vedú podobné investičné arbitráže v hodnote niekoľko stoviek miliónov eur."

Ministerstvo tiež dodalo, že "daným rozhodnutím bol vytvorený zásadný precedens, ktorý postavil investičnú arbitráž vedenú podľa bilaterálnych investičných dohôd uzavretých medzi členskými štátmi EÚ mimo pravidiel EÚ. Ide o takmer 200 rôznych zmlúv o ochrane investícií, ktoré budú pravdepodobne tiež zrušené". Union zdravotná poisťovňa sa zatiaľ k rozhodnutiu súdu nebude vyjadrovať.