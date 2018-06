Krajský súd v Banskej Bystrici udelil vysoké tresty: Trojica aktérov únosu si posedí dlho

Obžalovaní 33-ročný Jozef Tököly, 31-ročný Andrej Hučka a 23-ročný Marek Hronec skutok spáchali voči 29-ročnému Adamovi J. začiatkom marca minulého roku. Rozhodnutie odvolacieho súdu je právoplatné a sudca nariadil výkon trestu.

Podľa obžaloby trojica vylákala Adama na stretnutie pri Staroprameni v Lučenci. Zámienkou bolo, že mu vyplatia províziu za realizovaný úver. Partia ho však zaviezla do kameňolomu pri Čamovciach v okrese Lučenec. Tam ho pod hrozbou použitia zbrane, keď jeden z nich vystrelil z plynovej pištole, nútili k uznaniu záväzku a dlhu. Udierali ho kladivom po hánkach ľavej ruky i po nohách, kopali do rebier a kliešťami stláčali malíček ľavice. Adam mal požiadať o úver 50-tisíc eur a peniaze im potom odovzdať. Keď im to sľúbil, násilníci nasadli do auta a odišli, pričom poškodeného nechali na mieste.

Všetci traja svoju vinu popreli a zdôrazňovali, že nemohlo ísť o únos. S Adamom sa poznali, chodili s ním pravidelne na kávu a do auta sadol dobrovoľne. Podľa nich všetko vykonštruoval spolu s políciou Adam, ktorý sám je podozrivý z úverových podvodov. Okresný súd v Banskej Bystrici uznal trojicu obžalovaných za vinnú z obzvlášť závažného zločinu vydieračského únosu v spolupáchateľstve. Obžalovaní sa odvolali, ale Krajský súd v Banskej Bystrici im nevyhovel a prvostupňový verdikt potvrdil.