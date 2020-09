Horor v Považskej Bystrici: Jaroslav (54) mal bodnúť svoju exmanželku, z jeho minulosti mrazí

Policajti vyšetrujú tragédiu, ktorá sa stala v okrese Považská Bystrica. Na svojej sociálnej sieti uviedli, že muž mal zaútočiť nožom na svoju exmanželku. „Podľa doterajších zistení v skorých ranných hodinách v Považskej Bystrici mal 54-ročný muž pichnúť nožom svoju bývalú manželku,“ priblížili ochrancovia zákona.

Ako informovala televízia Joj, útočiť mal Jaroslav, ktorý vyšiel spoza mreží len nedávno, a to v júli. Bol vo výkone trestu za prečin nebezpečného vyhrážania. „Na tiesňovú linku sme prijali volanie o pomoc, podľa ktorého došlo k napadnutiu ženy, vyslali sme záchranárov. S poraneniami brucha a panvy ženu transportovali do nemocnice,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Alena Krčová. Ženu mali urgentne operovať.

Zdroj: Facbeook/Polícia SR - Žilinský kraj

„Je to tragédia, ktorá sa nemala stať, ale stala sa. Mal takú povahu, povedal hocičo, ale nepovedal by som, že to spraví,“ povedal televízii jeden zo susedov. Jaroslav mal mať konflikty s exmanželkou aj v minulosti.

Polícia krátko po čine podozrivého muža zadržala. Krajský policajný vyšetrovateľ v Trenčíne ho obvinil z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu. Vyšetrovateľ podal návrh na vzatie obvineného do väzby.