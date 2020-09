Poriadny ZVRAT k horšiemu! FOTO Slovensko po teplých a slnečných dňoch súži zima a trvalý dážď

Počasie v našej oblasti bolo v teplej vzduchovej hmote pod vplyvom vyššieho tlaku vzduchu a minulý týždeň sme zaznamenali aj viacero teplotných rekordov. „Prevládalo málo oblačné počasie, takmer bez zrážok,“ skonštatoval na sociálnej sieti Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Poveternostná situácia sa v stredu začala meniť a k výraznej zmene počasia došlo v piatok. „Je pred nami prevažne zamračené, chladné a daždivé počasie. Hranica sneženia poklesne počas víkendu na približne 1300 m n. m.,“ načrtli meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Teploty pôjdu výrazne nadol

V piatok podľa ich slov postúpi do našej oblasti od západu výrazný studený front spojený s rozsiahlou oblasťou nízkeho tlaku vzduchu siahajúcou od Severného mora až po západné Stredomorie. Cyklonálny charakter počasia však bude pretrvávať aj v ďalších dňoch. „V severnom Taliansku na fronte vznikne nová tlaková níž, ktorá sa vplyvom prúdenia chladného vzduchu nad teplé Stredozemné more prehĺbi a postúpi nad naše územie, pričom sa situácia bude opakovať. S vysokou pravdepodobnosťou tak lokálne zaznamenáme aj vysoké úhrny zrážok,“ varoval SHMÚ.

Zdroj: FB/SHMÚ

Tlaková níž bude cez naše územie prechádzať v noci na sobotu. „Najmä v súvislosti s jej prechodom očakávame výdatné zrážky, pri ktorých môže ojedinele spadnúť aj viac ako 50 mm, najmä na západnom a strednom Slovensku, prípadne v západných okresoch východného Slovenska, predovšetkým na južných návetriach hôr.“

Zdroj: FB/SHMÚ

Z doposiaľ teplotne nadnormálneho počasia sa teda dostaneme počas niekoľkých dní do teplotne výrazne podpriemerného počasia. „Teplota vzduchovej hmoty v hladine 850 hPa (cca 1500 m n. m.) poklesne od piatka do nedele o približne 12 °C a dostane sa tak na úroveň približne 1 až 2 °C,“ avizoval hydrometeorologický ústav.

Predpovedaná maximálna denná teplota 25.9. modelom ECMWF Zdroj: FB/SHMÚ

Slovensko súži trvalý dážď, vyskytnú sa aj búrky

V piatok sa od západu rozšíria zrážky na väčšinu územia a budú sa vyskytovať aj počas víkendových dní v tzv. "vlnách". „Zrážky sa budú spočiatku vyskytovať aj vo forme búrok, no neskôr najmä vo forme trvalého dažďa,“ dodali meteorológovia.

Predpovedný model ECMWF v čase od piatka do pondelka predpokladá v 72-hodinovom kumulatívnom úhrne zväčša 30 až 70 mm, no v niektorých oblastiach to môže byť ojedinele až okolo 100 mm zrážok.

Kumulatívny 72-hodinový úhrn zrážok predpovedaný modelom ECMWF v období 25.9. 08.00 LSEČ - 28.9. 08.00 Zdroj: FB/SHMÚ

Maximálna teplota vzduchu bude postupne klesať na celom území Slovenska. V priebehu víkendu sa výrazne ochladí. „Zatiaľ čo v piatok predpokladáme denné maximá od 17 do 24 °C, tak v nedeľu už len v rozpätí 10 až 16 °C, čo v kombinácii so silnejším, prevažne severozápadným vetrom, zníži aj pocitovú teplotu. Vietor počas víkendu zosilnie aj na horách, kde očakávame prechodne až víchricu,“ upozornil SHMÚ.

Ensemblová predpoveď teploty vzduchu v geopotenciálnej hladine 850 hPa v lokalite Sliač Zdroj: FB/SHMÚ