Osudný omyl polície mu ničí život! Slováka lynčujú na internete za masaker v ostravskej nemocnici

Zlo ti srší z očí, mal si sa rovno zastreliť... Aj takéto slová podľa portálu lidovky.cz putovali na adresu Slováka, ktorého podobizeň zverejnila česká polícia na sociálnej sieti približne hodinu a pol po tom, ako v ostravskej nemocnici padli výstrely. Označili ho za podozrivého, čo spustilo doslova lavínu nenávisti.

V čakárni traumatologickej ambulancie zabíjal 42-ročný Ctirad. Zdroj: Policie ČR

Po asi polhodine však snímka z policajnej stránky zmizla. "Ide o dôležitého svedka," poopravili sa zástupcovia zákona. V tom čase ale tisíce ľudí mylne muža označovali za niekoľkonásobného vraha. Ako ale vysvetlila hovorkyňa ostravskej polície, išlo o štandardný postup. K žiadnemu pochybeniu policajných zložiek vraj nedošlo.

"Podľa obrazových záznamov a výpovedí svedkov, ktorí videli páchateľa, sme identifikovali muža, ktorého sme následne zadržali. Počas desiatok minút, kedy sme lustrovali možných podozrivých, sme zistili, že to nie je on a že to je iný podozrivý," povedal médiám riaditeľ moravskosliezskej polície Tomáš Kužel.

Pátranie bolo podľa jeho slov pomerne zložité. Dôvodom bolo to, že ozbrojený muž utiekol z miesta činu ešte pred príchodom policajných zložiek. "Keďže má nemocnica veľa východov, neboli sme schopní spočiatku identifikovať podozrivú osobu," dodal neskôr Kužel na tlačovej konferencii.

Pomohli až ďalšie kamerové záznamy. Aj vďaka nim polícia vedela, ako strelec vyzeral či v akom aute ušiel. Napokon ho vypátral nasadený vrtuľník. Putá však pravému páchateľovi nenasadili. Zastrelil sa.

Slováka neskôr polícia označila ako svedka, nie páchateľa. Zdroj: Twitter.com/Policie ČR

Napriek tomu, že polícia v tomto prípade rozhodne nemala ľahkú úlohu, český minister vnútra Jan Hamáček sa vo večerných televíznych novinách za omyl ospravedlnil. Vyjadril sa, že záchranné zložky chceli zabrániť ďalším stratám na životoch.

"Je to snaha zastaviť páchateľa za každú cenu. Ak máte človeka, ktorý je schopný popraviť šesť ľudí úplne chladnokrvne a potom vám odíde medzi verejnosť, je potreba ho čo najrýchlejšie nájsť a chytiť sa každej stopy," vyjadril sa pre Českú televíziu.

V Ostrave vládol po streľbe strach. Nik netušil, prečo páchateľ zabíjal a či besnenie skončilo. Zdroj: Profimedia

Muž, ktorého spočiatku všetci považovali za vraha, je podľa dostupných informácií doktorand na Katedre geoinformatiky na Technickej univerzite Ostrava. Tá sa nachádza neďaleko ostravskej nemocnice.

Podľa profilu na sociálnej sieti navštevoval strednú školu v Trenčíne. Denníku Pravda informáciu, že ide o Slováka, potvrdil nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ českej vlády.

Po tom, ako sa vďaka medializácii o prešľape polície dozvedela verejnosť, mnohí na sociálnej sieti vyjadrujú Slovákovi podporu. "Tak vraj páchateľ masakru v Ostrave, neskôr "len" svedok. Totálne neschopná polícia, to je tragédia," znela jedna z reakcií pod profilovou fotkou muža.

Zdroj: Reprofoto:Facebook

"Teraz mi je vás úprimne ľúto a snáď sa vám nič nestane," poznamenala ďalšia komentujúca, ktorá upozornila na skutočnosť, že Slovák pre prvotnú správu prežíva krušné chvíle. Sám sa k tomu, čo sa stalo, zatiaľ nevyjadril. Na čísle, ktoré má pridelené na internetovej stránke fakulty, nik nedvíhal.