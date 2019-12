EXKLUZÍVNE Szabó o svojom bratrancovi: Marček vraždil viackrát, pomáhal mu muž z identikitu

Prokurátor Špeciálnej prokuratúry podal koncom októbra obžalobu pre vraždy na Tomáša Szabóa a Miroslava Marčeka. Práve táto dvojica z Kolárova sa už o pár dní postaví po boku Mariána Kočnera a Aleny Zsuzsovej pred súd pre vraždy Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Petra Molnára, na ktorom sa bude prejednávať obžaloba.. Portál Topky.sk však teraz zistil, že vrážd môže byť ešte oveľa viac. Prehovoril o nich priamo člen vražedného komanda Tomáš Szabó.

Prstom ukázal na svojho bratranca Miroslava Marčeka, aj dnes už nebohého muža, známeho z identikitu prokuratúry, Ronalda Rigóa. Szabóova výpoveď je doslova a do písmena z kategórie šokujúcich. „Marček mi to priamo povedal. Prvýkrát to bolo v roku 2017, keď sa opil a povedal mi, že má jedno tajomstvo, že zabil dvoch mladých chalanov, biele kone. Druhýkrát mi to povedal v roku 2018. Povedal mi, že v Iži pri Dunaji spoločne s Ronaldom Rigóm zabili nejakého chalana, tiež bieleho koňa,“ vypovedal pred vyšetrovateľom Szabó.

Podľa jeho slov mu tiež Marček povedal, že ešte má na Slovensku niekoho zabiť a potom odíde do Belize.

Miroslav Marček Zdroj: Jan Zemiar

Tomáš Szabó Zdroj: TASR/Martin Baumann

Na stope vraždy bieleho koňa

Redaktori Topky.sk s týmito informáciami konfrontovali rodiny aktérov. Ronald Rigó je už totiž po smrti. Je to ten muž, ktorého identikit držal v ruke prokurátor tesne pred zadržaním mužov obvinených v prípade Jána Kuciaka, pri ktorej zomrela aj Martina Kušnírová. Muž so strniskom na tvári bol tiež jedným zo zadržaných, ktorý sa krátko po prepustení na slobodu obesil.

To, či mal niečo s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, sa oficiálne nepotvrdilo. Faktom však je, že indetikit Ronalada Rigóa, ktorý zverejnila prokuratúra, vznikol po opise jedného z obyvateľov Veľkej Mače. Ten si tri dni pred vraždou novinára a jeho priateľky všimol podozrivé auto s dvoma mužmi.

Identikit, na ktorom mal byť Ronald Rigó Zdroj: polícia

Vodiča auta opísal asi takto „Vodič mal guľatú hlavu, bledšiu pleť a tmavé vlasy“. S policajtmi potom urobil aj identikit, podľa ktorého neskôr zadržali práve Ronalda Rigóa. Podľa týchto informácií teda nie je vylúčené, že Rigó mohol byť tretím členom komanda smrti. A aj kumpán v prípade spomínaných vrážd bielych koní.

Na adresu Marčeka a Szabóa, Rigó pri výsluchu pred políciou povedal, že „Poznám Miroslava Marčeka ako partnera svojej matky, ktorá sa s ním spoznala v lete 2018. Poznám aj Tomáša Szabóa, ktorý mi pripadá ako uletený a flákač“. Tri týždne po tejto výpovedi sa obesil v dome na samote pri Dedine Mládeže.

V súvislosti s vraždou bieleho koňa pri Iži sme oslovili Rigóovu matku. „Viem o tej vražde, počula som to, ale budem žiadať na toto odpoveď. Nechápem na základe čoho to vypovedá pán Szabó. Budem prizvaná aj k súdu a budem sa aj k tomuto vyjadrovať. Môj syn týchto dvoch pánov, Marčeka ani Szabóa, vôbec nepoznal. On žil už na samote, mal psychické problémy po ťažkej autonehode a to, čo urobil, bol aj dôsledok tejto nehody,“ reagovala na informáciu o vražde bieleho koňa pani Rigóová.

Ronald Rigó sa obesil Zdroj: Jan Zemiar

Rigóová si tiež si nedokáže vysvetliť ani to, ako vznikol identikit, ktorý vytvoril svedok z Veľkej Mače. „On určite nebol vo Veľkej Mači a nemá ani vodičský preukaz. Takže ho nevideli vo Veľkej Mači a v živote ani vo Veľkej Mači nebol. Podľa mňa to bol nejaký omyl alebo ho chceli do toho zatiahnuť. My sme Mirom boli spolu len krátko a môj syn už vtedy žil v Žiline u priateľky. On ani nevedel kde bola Veľká Mača. Ja si ten identikit neviem vysvetliť, ale budem žiadať na to odpoveď,“ reagovala pohoršene na informácie o vražde bieleho koňa matka už nebohého Ronalda Rigóa.

Zaujímavosťou je to, že jediným človekom, ktorý za mrežami navštevuje Miroslava Marčeka, je práve matka Ronalda Rigóa. „V pohode zvláda väzbu. O tri týždne to začína, takže myslím, že to bude zaujímavé ešte,“ reagovala v inotajoch, akoby predpovedala nejaké prekvapenie. Na vraždu bieleho koňa pri Iži, za ktorou má stáť Miroslav Marček sme sa pýtali aj Marčekovej matky. Tá podobne ako pani Rigóová o výpovedi Szabóa niečo počula. Čo je na nej pravdy si netrúfla ani len tipnúť.

Mama Miroslava Marčeka, ktorý je obvinený v prípade vraždy Jána Kuciaka Zdroj: Jan Zemiar ​

„Ja neviem, čo sa to tam deje. Ani čo je za tým priznaním. Môj syn nemá ani na advokáta, takže naozaj neviem, čo sa tam deje. Nechce ani, aby sme ho navštevovali,“ povedala nám pani Marčeková.

V súvislosti s najnovšími informáciami o vraždách bielych koní sme oslovili aj políciu. Tej sme sa spýtali, či preverila tvrdenia Tomáša Szabóa v súvislosti s vraždami bielych koní aj vraždou bieleho koňa pri Iži. Správu budeme aktualizovať.