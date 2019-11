Tragická nehoda pri Nových Zámkoch: FOTO auta smrti, prípad je opradený záhadou

NOVÉ ZÁMKY - V pondelok približne o štvrtej hodine ráno došlo na ceste tretej triedy medzi obcami Šarkan a Gbelce k vážnej nehode. Ukázalo sa, že pri nej vyhasol jeden život. Dvaja ľudia vyviazli so zraneniami. Zásadná otázka však zostáva nezodpovedaná.

Kto šoféroval auto smrti? To je v súčasnosti záhadou. Ako uviedla polícia, je to otázka pre vyšetrovateľa a súdneho znalca.

Zdroj: Facebook Polícia SR - Nitriansky kraj

Zástupcovia zákona však už predpokladajú, ako k udalosti došlo. "Vodič osobného auta Opel Omega jazdiaci v smere od obce Šarkan smerom na obec Gbelce pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, pričom pri prejazde pravotočivej zákruty prešiel s vozidlom do protismeru a následne do priekopy, kde s vozidlom narazil do stromu," priblížili.

Jedna osoba prišla v aute o život, jedna sa zranila ťažko a jedna ľahko. Správu budeme aktualizovať.

