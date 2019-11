Agresora, ktorý napadol chlapca v košickej MHD našli: Polícia ho už obvinila

Ako uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, páchateľa sa podarilo vypátrať vďaka verejnosti, ktorá reagovala na policajnú výzvu a zverejnené video. "Včera (22. 11.) o 10.00 h sme zverejnili video útoku v autobuse MHD. V krátkom čase došlo k rekordnému zdieľaniu príspevku," povedala Mésarová s tým, že polícii sa týmto spôsobom podarilo páchateľa stotožniť.

Útočník, ktorý mladíka udieral päsťou do tváre, bude po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnený do cely policajného zaistenia s podnetom na vzatie obvineného do väzby. "Za tento skutok mu hrozí v prípade dokázania viny až trojročné väzenie," uzavrela Mésarová.