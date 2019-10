Policajti po škaredej nehode vyrukovali s dôvodmi, prečo sú mladí, neskúsení vodiči rizikovejší ako starší

Nešťastie pri Revúcej

Polícia v Revúcej vyšetruje dopravnú nehodu, pri ktorej sa zranilo päť osôb. Nešťastná udalosť sa odohrala v sobotu (26.10.) okolo pol desiatej večer.

Vodič (19) jazdil v smere od obce Muránska Lehota, v zákrute neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, prešiel do protismeru, a následne zišiel mimo do priekopy, kde vozidlo narazilo do stromu.

Ako polícia spresnila, v aute boli okrem šoféra aj štyri spolujazdkyne vo veku 15 až 18 rokov. „Vodič a tri dievčatá sa pri nehode ľahko zranili, 15-ročná spolujazdkyňa sediaca vpredu sa zranila ťažko,“ uviedli zástupcovia zákona.

Polícia pozná dôvody, prečo sú mladí vodiči rizikovejší ako starší

Medzi základné atribúty mladých vodičov zaraďujeme ich vek, pohlavie, zdravotný stav a osobnosť. Tieto faktory nie je možné zmeniť ani ovplyvniť. K faktorom, ktoré sa dajú zmeniť, zaraďujeme skúsenosti, zručnosti, vzdelanie a tréning.

K ďalším dôležitým aspektom posudzovania mladých vodičov patria tiež sociálne faktory, ako spolujazdci, sociálna skupina a rovesníci, socio-ekonomický status, alkohol a drogy, používanie mobilu a únava. Na druhej strane sú faktory, ktorým sú mladí vodiči vystavení, ako napríklad časť dňa alebo deň v týždni, čas, ktorý trávia na cestách a tiež faktory prostredia.

Časť dňa a deň v týždni

Riziko, že bude mladý človek účastníkom dopravnej nehody, sa zvyšuje najmä počas jazdy v noci a cez víkendy. Tento čas je rizikový aj pre starších vodičov, avšak v porovnaní s mladšími vodičmi je u nich riziko nižšie.

Spolujazdci a rovesníci

Ak je v aute s mladým vodičom kamarát v podobnom veku, riziko havárie je vyššie, ako keď jazdí sám alebo so starším spolujazdcom. Čím viac spolujazdcov vezie, tým je riziko vyššie. Rovesníci sú jednoznačne zdrojom rozptýlenia pozornosti vodiča, ale môžu tiež podporovať vodičovu ochotu riskovať počas jazdy.