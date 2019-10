Brutálny útok v Petržalke, Arpáda (64) prepadli cestou do práce: Úder zozadu, tým sa teror neskončil

Malo to byť ráno ako každé iné. Arpád išiel do práce, prechádzal aj cez petržalskú ulicu Kopčianska. Trasou síce nechodieva pravidelne, no v osudné ráno ho viezol sused, ktorý ho vysadil pred Železničnou stanicou Petržalka. V blízkosti jednej z okolitých firiem, približne medzi 05:15 a 05:30 hod., však došlo k incidentu, na ktorý by nepomyslel ani v najhoršom sne. V tom čase bol len približne tristo metrov od svojho cieľa.

K incidentu došlo približne v tejto lokalite. Zdroj: Reprofoto/Googlemaps

Vážne zranenia

Ako opísal syn Tomáš, agresor napadol svoju obeť zozadu do hlavy, keď to nečakala. Domnieva sa, že silný úder otcovi uštedril pravdepodobne baseballovou palicou. Tým však teror neskončil. Útočník pokračoval sériou silných úderov na zemi. "Ocinovi spôsobil ťažké ublíženie na zdraví. Utrpel početné zlomeniny a vážny úraz hlavy, na následky ktorého musel podstúpiť operáciu," upresnil Tomáš. Opísal, že podľa slov jeho otca išlo jednoznačne o muža, ktorý bol vyšší ako napadnutý, teda mal výšku cez 170 centimetrov.

Zásah záchranárov potvrdila aj ich hovorkyňa Alena Krčová. "Môžem potvrdiť, že sme mali na tiesňovej linke 155 nahlásené napadnutie muža, ktorý krváca z hlavy. Záchranári ho po ošetrení s úrazom hlavy a zranenou hornou končatinou pri vedomí transportovali do nemocnice," vyjadrila sa.

Išlo o lúpež?

Aký bol ale dôvod útoku? Syn napadnutého si myslí, že mohlo ísť o lúpežné prepadnutie. Keďže sa obeť v šoku pokúšala brániť a naokolo boli ľudia, z úlovku napokon nebolo nič. Prípadom sa už podľa slov Tomáša zaoberá aj polícia. Ocenil ich ústretovosť a úsilie. Na naše otázky ale zatiaľ nereagovali.

Syn chce ale taktiež podať pomocnú ruku v dolapení páchateľa. "Touto cestou by som chcel poprosiť všetkých svedkov a slušných ľudí, aby v prípade akýchkoľvek informácií kontaktovali políciu," napísal na sociálnej sieti. Na príspevok už reagovali stovky ľudí.

Pre topky.sk dodal, že verí, že sa ozve žena, ktorá mala byť údajne priamym svedkom udalosti. Keďže bol jeho otec po útoku v šoku a z miesta aj napriek vážnym zraneniam odkráčal do práce, a až odtiaľ mu zavolali pomoc, zľahla sa po nej zem.