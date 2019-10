Žena nešťastne havarovala, ľudia si robili FOTO: Je to hyenizmus, hovorí polícia

Šoférka vraj vyšla z umývacej linky von, a to priamo cez trávnatý porast a následne cez cestu na parkovisko reštaurácie oproti umývacej linky. Potom narazila do nosiča zástavy, ktorý vytrhla z ukotvenia a následne predným nárazníkom prerazila ohradenie cesty a narazila aj do steny budovy reštaurácie. Vytrhnutým nosičom vlajky bolo poškodené ďalšie zaparkované vozidlo. Nešťastie sa odohralo v utorok (15.10.) popoludní na Námestí Ľudovíta Štúra v Banskej Bystrici.

Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Počas nehody došlo k poškodeniu ďalších vozidiel, ktoré boli v tom čase zaparkované v blízkosti reštaurácie. „Po nehode prišla vodičke poskytnúť pomoc ako prvá naša kolegyňa, ktorá sa tam nachádzala v čase svojho voľna so svojou maloletou dcérkou,“ uviedli muži zákona.

Žena bola z miesta prevezená na ošetrenie do nemocnice. Nikto iný sa pri nehode, našťastie, nezranil. Dychová skúška na alkohol potvrdila, že šoférka pred incidentom nepožila nijaký alkohol. Čo bolo príčinou tejto nehody, je v štádiu objasňovania.

„Čo nás však trošku mrzí, je prístup ľudí, ktorí sa celej udalosti iba prizerali a jediné, čo ich v tej chvíli napadlo, bolo vytiahnuť mobilný telefón a situáciu si natáčať. V takýchto prípadoch by bolo ľudskejšie ponúknuť pomocnú ruku tým, ktorých situácia zasiahla,“ podotkla polícia.