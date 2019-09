Tehotenstvo ako lístok z basy: V Česku dočasne prepustili vrahyňu, čo by čakalo odsúdené mamičky u nás?

So ženou natočila rozhovor televízia Prima. Janáková v ňom tvrdí, že tehotenstvo si nenaplánovala. Vraj vôbec nevedela, že takýto zákon existuje a dočasne sa dostane spoza mreží.

Viac sa o prípade dozviete tu: Češku Petru odsúdili na 30 rokov za vraždu: Lístok na slobodu! Porodila chlapčeka, otec je neznámy

"Akonáhle porodí, bude rok na slobode úplne mimo kompetencie väzenskej služby. Potom by mala nastúpiť späť do väzenia," povedala Právu hovorkyňa Generálneho riaditeľstva Väzenskej služby ČR Petra Kučerová. "Je to celé v réžii súdu. Polícia nemá jediný zákonný dôvod ju obmedzovať na slobode. Vieme o tom, a nemôžeme s tým čokoľvek robiť," priblížila aj královohradecká policajná hovorkyňa Ivana Ježková.

Petra Janáková. Zdroj: Reprofoto:prima.iprima.cz

Češka má aj syna z predchádzajúceho manželstva. Šokujúce je, že exmanžel jej ho musí dávať a sám povedal, že nemá inú možnosť, keďže mu to nariadili úrady. Bližšie sa však k situácii nechcel vyjadrovať. Rodina sa ale obáva, že by Janáková mohla utiecť aj s jej deťmi a vyhnúť sa tak desiatkam rokov v base.

Ako by však dopadli odsúdené mamičky na Slovensku? Aj v našom trestnom poriadku máme zadefinované, že predseda senátu vždy preruší výkon trestu tehotnej žene alebo matke dieťaťa mladšieho ako jeden rok. Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie Policajného zboru SR a špecialistka na trestné právo priblížila, že podmienky potom závisia od rozhodnutia o prerušení trestu. Taktiež je to teda v réžii súdu.

Lucia Kurilovská. Zdroj: Vlado Anjel

"Na základe tohto rozhodnutia sú dané určité povinnosti, obmedzenia, a je tiež stanovené, ako a či sa je potrebné hlásiť probačnému a mediačnému úradníkovi," uviedla Kurilovská. Jedným z teoreticky možných obmedzení by pri tom podľa nej mohlo byť napríklad aj elektronické monitorovanie danej osoby, teda použitie náramku.

Ak však existuje obava, že odsúdená ujde, alebo sa bude skrývať, či zneužívať prerušenie výkonu trestu, predseda senátu môže nariadiť aj pokračovanie vo výkone trestu.

Na vražde sa okrem Janákovej podieľal 31. júla 2017 tiež jej vtedajší manžel Jaroslav Janák. Zdroj: profimedia.sk

Ako by to teda vyzeralo v praxi? Žena, ktorá porodila dieťa a dostala sa tak dočasne na slobodu, podľa Kurilovskej musí byť oboznámená, že po roku od pôrodu sa má vrátiť a nastúpiť na výkon trestu. Ak by tak neurobila, dopúšťa sa ďalšieho trestného činu a to marenia úradného rozhodnutia. Bol by na ňu vydaný príkaz na zatknutie.

Na teoretickú otázku, či by odsúdená žena, ktorá sa dočasne dostala na slobodu, mohla vycestovať aj do zahraničia, Kurilovská odpovedala stručne. "Podľa mňa áno, nevylučujem to," uzavrela.