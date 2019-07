Podvodná hra spasiteľa bardejovského futbalu: Finančník si užíval luxus, státisíce z pyramídových hier

Dávid z Medzeva si žije na vysokej nohe. Svedčia o tom snímky, ktoré publikoval na sociálnej sieti. Dovolenka v Monaku, drahé autá, let helikoptérou, vystúpenie Dary Rolins na svadbe... Jednoducho veci, ktoré si bežný smrteľník dovoliť nemôže. Vyzerá to tak, že aj spomínaný muž k nim prišiel podvodom. O tom, že samozvaného finančného experta a školiteľa zadržala polícia informoval portál kosicednes.sk.

Tridsiatnik sa má vo finančníctve pohybovať približne deväť rokov. K vybudovaniu dobrého mena mu pomohlo napríklad aj prispievanie na charitu. Jeho štedrosť verejnosť ocenila tiež v oblasti športu. Len nedávno sa stal sponzorom futbalového klubu Partizán Bardejov. "Futbalový klub Partizán Bardejov BŠK vyhlasuje, že akcionárska štruktúra klubu ostáva nezmenená. V tejto súvislosti vyhlasujeme, že v klube Partizán Bardejov BŠK nedošlo k žiadnym zmenám v akcionárskej štruktúre," znelo vyjadrenie klubu po prevalení kauzy. Jeho prezident Stanislav Soroka pre Korzár uviedol, že klub má obrovský problém. Jediný potenciálny sponzor, ktorého získali, je totiž "mimo".

Napriek tomu, že Dávida dlhú dobu snáď nik nepodozrieval, polícia ho už obvinila zo zločinu podvodu v súbehu s prečinom neoprávneného podnikania. Od klientov mal totiž lákať desaťtisíce eur. Vidina rýchleho zárobku však pre mnohých z nich podľa všetkého zostane len nenaplneným snom. Vďaka systému známemu aj ako pyramídová hra, ktorú mal "rozohrať" aj Dávid, už vybielili účty viacerým Slovákom aj v minulosti. Snáď najznámejším prípadom je kauza BMG Invest. Či skutočne išlo o podobný podvod aj v tomto prípade, preukáže až ďalšie vyšetrovanie.

Upozornenie NBS

K prípadu sa vyjadrila aj Národná banka Slovenska. Upozornila, že spoločnosť NLF Plus Limited (v ktorej finančník figuruje ako zástupca) nepodlieha ich dohľadu. Finančné prostriedky investované do aktivít tejto spoločnosti teda nepodliehajú ochrane investícií podľa zákonov Slovenskej republiky.

"Národná banka Slovenska zároveň neeviduje uvedenú spoločnosť ani ako poskytovateľa finančných a investičných služieb na základe jednotného európskeho povolenia. Národná banka Slovenska zároveň upozorňuje potencionálnych investorov, že nie je možné ani sprostredkovať (predávať) služby tejto spoločnosti treťou stranou na území Slovenskej republiky," uvádza NBS v stanovisku.

Ako to celé fungovalo

Pre portál kosicednes.sk prehovorila aj jedna z osôb, ktorá do biznisu s Gedeonom investovala 10-tisíc eur. Ako to podľa nemenovaného Košičana celé fungovalo? K investícii do Next Level Factory (NLF) sa dostal cez svojho známeho. O detailoch biznisu sa potom dozvedel od samotného Dávida. Toho si podľa jeho slov preveril, na osobných stretnutiach mu dával otázky. Muž však pôsobil vyrovnane a profesionálne.

Po prezretí papierov a dobrých odporúčaní od známych sa rozhodol. Aj napriek tomu, že sa mu lákavé zhodnotenie zdalo podozrivé, vložil vklad 10-tisíc eur. Sľubovaný výnos 60 percent ročne sa zdal Košičanovi privysoký. "No teória s efektívnym robotom, čo zachytáva nálady trhu a dokáže urobiť vyššie zhodnotenia, mi prišla tiež uveriteľná, možno preto, že sa tomu detailne nerozumiem, ako funguje obchodovanie na burze," vyjadril sa.

Keď sa firma transformovala na NLF a uzatvárali sa zmluvy o tichom spoločenstve, muž spozornel. "Hlavne keď som videl tie schránkové sídla na Cypre, eseročku v Prahe, podporu start-upov a tie krížom-krážom splnomocnenia... vtedy som si už začal aj myslieť, že to všetko nebude asi také čisté, ale bolo nám vysvetlené, že je to hlavne kvôli zlegalizovaniu zárobkov, že všetci musia prejsť na túto zmluvu o tichom spoločenstve, ale že všetko funguje ďalej, ako bolo sľúbené. Keďže reálne sa nič nezmenilo, iba zmluva bola iná, tak som to ďalej neriešil," povedal pre košický web.

Košičan investoval do biznisu dávnejšie. Doteraz sa mu vrátilo 80 percent vkladu. Poznamenal, že horšie sú na tom tí, ktorí svoje peniaze investovali len nedávno.

Prípad je v rukách polície

Finančník je momentálne stíhaný väzobne. "Polícia však ešte na prípade intenzívne pracuje, vykonávajú sa potrebné procesné úkony, preto bližšie informácie o vyšetrovaní nateraz poskytovať nebudeme, aby nedošlo k jeho zmareniu alebo sťaženiu," priblížila košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Obhajca obvineného však zahlásil podanie sťažnosti. "Sťažnosť Davida G. proti uzneseniu o vzatí do väzby ešte nebola Krajskému súdu v Košiciach doručená," uzavrela hovorkyňa súdu Anna Pančurová. Súd by mal však rozhodnúť už v najbližších dňoch. Dávidovi Gedeonovi hrozí v prípade preukázania viny niekoľko rokov za mrežami.