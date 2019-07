Súd rozhodol v prípade bitky futbalových fanúšikov na Ventúrskej: Chuligáni si vypočuli rozsudky

Žiaden zo siedmich obžalovaných proti trestnému rozkazu nepodal odpor. Siedmi futbaloví chuligáni budú umiestnení do Ústavu na výkon trestu odňatia slobody s minimálnym stupňom stráženia. Po troch mesiacoch výkonu trestu môžu požiadať o podmienečné prepustenie. Po podmienečnom prepustení si odpykajú trojročný trest vyhostenia z územia SR. "Zo strany súdu ide o rozhodnutie o nepodmienečnom treste odňatia slobody vzhľadom na závažnosť skutku a vzhľadom na generálnu prevenciu pre budúcnosť," uviedol Adamčiak.

Prítomní boli aj tlmočníci z poľského a holandského jazyka. Obvinených do budovy súdu v Justičnom paláci, do ktorého nie je počas víkendu vstup možný, eskortovala polícia nie z hlavného vstupu, ale zo vstupu z Chorvátskej ulice, teda zo vstupu do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody (ÚVTOS). Pred hlavnou budovou Justičného paláca boli dve policajné vozidlá.

Obžaloba bola na OS Bratislava I podaná v zmysle paragrafu 204 odseku 1 Trestného poriadku v piatok (12. 7.) neskoro večer. Sudca termín konania určil na nedeľu po naštudovaní veci a aj po dohode s prokurátorom a obhajcami.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Polícia obvinila za výtržnosti na Ventúrskej ulici v Bratislave siedmich ľudí, z toho štyroch občanov Holandska a troch občanov Poľska. Informovala o tom v piatok na sociálnej sieti. Obvinení boli eskortovaní do cely policajného zaistenia. Vec sa realizuje v takzvanom superrýchlom konaní.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Chcú vidieť videá

Policajti v rámci objasňovania tohto skutku žiadajú o pomoc všetkých, ktorí si udalosť natáčali mobilom, aby záznam poskytli na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave I na Sasinkovej ulici. V rámci trestného konania sa v súčasnosti zisťuje aj počet poškodených a rozsah spôsobenej škody.

Zdroj: Tip čitateľa/Ján K.

Po stredajšej bitke na Ventúrskej ulici polícia zadržala a zaistila 107 osôb, z toho 51 Bulharov, 41 Poliakov a 15 Holanďanov. Zranených bolo podľa nej 17 osôb z táborov fanúšikov. Bulharskí fanúšikovia na Slovensko prišli na štvrtkový (11. 7.) futbalový zápas svojho tímu v Ružomberku. Poľskí a holandskí fanúšikovia zas chceli podľa polície narušiť stredajší zápas Slovana proti tímu z Čiernej Hory.