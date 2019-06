Frajerina sa zmenila na tragédiu: Imrich (†15) skočil do jazera, utopil sa pred očami kamarátov

ČAŇA - Bola slnečná nedeľa, počasie doslova lákalo na kúpanie. Schladiť sa rozhodol aj 15-ročný Imrich z Košického kraja. Krátko po 16. hodine skočil do vody z betónového móla za areálom miestneho podniku zvaného Ranč Silva v obci Čaňa. Žiaľ, viac sa nevynoril.

Fotografie z pátracej akcie, ktoré na sociálnej sieti zverejnili košickí hasiči, zachytávajú chvíle hrôzy a bolestného čakania blízkych na brehu jazera. Nádej, že sa tínedžer nájde živý, ale postupom času zhasínala. Napokon potápači našli bezduché telo až pred siedmou hodinou večer.

Mladík je prvou tohtoročnou obeťou utopenia v Košickom kraji. Zdroj: Facebook/I.H.

Zdroj: Facebook/Hasiči Košice

"Obhliadajúci lekár na mieste predbežne vylúčil cudzie zavinenie a bolo nariadené vykonanie pitvy. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a bližšie okolnosti tejto tragickej udalosti ďalej vyšetruje," uviedla košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Nečakanú smrť chlapca znáša okolie veľmi ťažko. Spomienku na kamaráta, spoluhráča a spolužiaka, zverejnil aj futbalový klub FC Valaliky, za ktorý hrával.

Nepreceňujte svoje sily

V súvislosti s nešťastím policajná hovorkyňa dodala, že s pribúdaúcimi stupňami by verejnosť nemala preceňovať svoje sily a schopnosti, keďže ide o hazard s vlastným životom. "Frajerina pred kamarátmi či nepremyslený a unáhlený skok do vody sa môže zmeniť na tragédiu alebo vás do konca života pripútať na invalidný vozík," uzavrela Ivanová.