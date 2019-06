Kosíka uniesli pred piatimi mesiacmi: Po celý čas bol v Mali v rukách špeciálnej polície

„Akcia mohla byť súčasťou plánu slovenských orgánov dostať ho späť do vlasti, kde by ho čakalo dlhoročné väzenie,“ píše denník na svojej internetovej stránke. Ako denník pripomína, Kosíka uniesli v januári neznámi muži z domu v africkom Mali, kde exsiskár býval. Podľa záznamov Kosíka zadržiavala Brigade d’Investigation Spécialisée. Ide o špeciálny útvar na boj proti terorizmu a nadnárodnému organizovanému zločinu.

„Brigáda mala preveriť jeho identitu, vzhľadom na vážne podozrenia súvisiace s jeho minulým pôsobením v bezpečnostných zložkách na Slovensku,“ informuje SME s tým, že podľa dokumentu porušenie zákona nebolo zistené. „Druhý dokument, ktorý podpísal prokurátor, hovorí, že nezistili žiadny dôvod na ďalšie konanie proti Kosíkovi a o týždeň ho prepustili na slobodu,“ píše denník na svojej inernetovej stránke.

Kosíka zadržali v utorok 15. januára večer. Kosík podľa SME hovorí, že ho držali na samotke bez okien, pričom spať mohol len na betónovej podlahe. Strážili ho muži v maskáčoch, ozbrojení samopalmi. Na výsluch ho predviedli štyrikrát. "Mali konkrétne otázky, ktoré sa týkali únosu mladého Kováča, podklady museli mať zo Slovenska," hovorí podľa denníka Kosík. Pýtali sa vraj aj na okolnosti vraždy Róberta Remiáša a pokusu o likvidáciu korunného svedka únosu Oskara Fegyveresa. Kosíkovi nedovolili zavolať právnika, bývalý SISkár výpoveď nepodpísal, pričom to zdôvodnil slabou znalosťou francúzštiny.

„Slovenské ministerstvo vnútra od piatka neodpovedalo, či pripúšťa, že zmiznutie Kosíka mohlo súvisieť so snahou našich orgánov dostať ho späť do vlasti. Ak by orgány Mali na základe informácií zo Slovenska dospeli k záveru, že Kosík je v krajine nežiaduci a môže byť nebezpečný, mohli by dať skôr súhlas na jeho vydanie,“ píše SME. Rezort spravodlivosti denníku potvrdil, že s Mali o Kosíkovi komunikuje.

Denník pripomína, že Kosík vycestoval do Mali krátko pred tým, ako mu Najvyšší súd v júni 2016 vymeral 14 rokov väzenia za falšovanie zmeniek. Interpol ho v Mali zadržal 10. novembra 2016. Všetko išlo oficiálnou cestou. Kosík mal riadneho advokáta, tlmočníka mu robil kamarát Ibrahim Maiga. Umiestnili ho do oficiálnej väznice, kde mohol aj prijímať návštevy.

Žiadosť Slovenska o vydanie Kosíka však Mali zamietlo a 14. novembra 2018 ho prepustili. Zadržaný bol dva roky. Ešte z väzenia prostredníctvom denníka SME Kosík opísal svoj podiel na únose Michala Kováča ml. do cudziny a oznámil, že je ochotný oficiálne vypovedať. Podmienkou však bolo, aby mu Slovensko zaručilo bezpečnosť a spravodlivý súdny proces. Slovenské orgány na to nijako nereagovali, dodal denník SME.