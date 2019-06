Divoká Obchodná ulica pod kontrolou? FOTO Pozrite sa, čo by malo pomôcť v boji s kriminalitou

Miesto, kde si kedysi ľudia vychutnávali kávičku, kde steny toaliet zdobia malé zrkadielka a zanedbaný interiér stále skrášľujú zmrzlinky, by sa mohlo čoskoro zmeniť. Nie na ďalší podnik, ale na stanicu mestskej polície. To však nie je jediná novinka, ktorú plánuje vedenie Bratislavy v spolupráci so zástupcami zákona. Komplexný súbor opatrení by mal zahŕňať okrem iného aj koordinovanú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi podnikov, obyvateľmi, či terénnymi pracovníkmi.

Nová stanica aj tím špeciálnej zásahovej jednotky

Mesto už v marci predĺžilo prítomnosť policajných zložiek v centre počas piatkov a sobôt, najmä na spomínanej Obchodnej ulici a okolí či na Hurbanovom námestí. Na tlačovej konferencii však informovali aj o tom, že policajti tu budú na bezpečnosť dohliadať ešte dlhšie a pribudne k nim aj psovod. Zároveň by mala pribudnúť stanica mestskej polície.

"Našli sme vhodný priestor, ktorý vyhovuje požiadavkám novej vízie fungovania mestskej polície. Následne sme však potrebovali riešiť vrátenie tohto priestoru, keďže išlo o majetok mesta zverený bratislavskej mestskej časti Staré Mesto. Toto sa nám podarilo presadiť a mohli sme začať s prípravami priestoru pre potreby policajnej stanice," priblížili na stránke bratislava.sk. Momentálne sa na mieste začínajú búracie práce a rekonštrukcia. "Prechádzame administratívnymi procesmi schvaľovania na stavebnom úrade mestskej časti a Krajskom pamiatkovom úrade," informovalo o posune mesto.

Cieľom by malo byť to, aby bola polícia ešte viac otvorená ľuďom. Tí by tu mohli podávať podnety na rušenie verejného poriadku, sťažnosti a žiadosti o informácie. Ak by došlo k incidentu, aký sa udial minulý piatok, mohla by tu verejnosť nájsť útočisko. Novinkou by však malo byť aj pôsobenie tímu špeciálnej zásahovej jednotky. "Vytipovali sme kandidátov z radov mestských policajtov s najlepšími predpokladmi na pôsobenie v ohrozených lokalitách," píše sa v stanovisku mesta. V nasledujúcich týždňoch by mali prejsť špeciálnym výcvikom.

Systém certifikácie podnikov

Medzi ďalšie opatrenia by malo patriť aj rozšírenie kamerového systému na Obchodnej ulici. Mesto si však sľubuje veľa najmä od opatrení s jednotlivými aktérmi života na tomto mieste. "Preto už niekoľko mesiacov komunikujeme s obyvateľmi aj prevádzkami. Mali sme individuálne stretnutia aj skupinové diskusie. O probléme na Obchodnej ulici sme sa rozprávali so všetkými dôležitými stranami – denné prevádzky, nočné prevádzky, policajný zbor, obyvatelia," priblížili.

Zmeny by teda mali pocítiť aj prevádzkari. "V najbližšom období predstavíme systém certifikácie podnikov, ktorý po vzore zo zahraničia bude motivovať prevádzky k tomu, aby k zdraviu a bezpečnosti svojich zákazníkov, ale aj ku kvalite života okolitých obyvateľov, pristupovali zodpovednejšie," hlása vedenie mesta s tým, že prvé prevádzky už prejavili záujem o školenie personálu a zavádzanie nových štandardov.

Zástupcovia mesta a polície okrem toho na stredajšej tlačovej konferencii informovali aj o spustení akcie Centrum či o tom, že vo výbave štátnych policajtov by mali pribudnúť vysielačky so zabudovanou GPS lokalizáciou. Operačné stredisko by teda presne vedelo, kde sa muži zákona počas zásahu nachádzajú.

Problémom by však mohol byť počet samotných policajtov, ktorých je menej, než by bolo potrebné. Náčelník MsP Bratislava Marek Gajdoš sa však vyjadril, že plánované novinky v žiadnom prípade nebudú na úkor bežného výkonu služby. Či sa ich všetky podarí aj zrealizovať, ukážu najbližšie mesiace. O opatreniach, vďaka ktorým by neslávne známa ulica bola bezpečnejšia sa totiž hovorilo už po incidente v máji 2018, po ktorom vyhasol život 36-ročného Filipínca Henryho Acordu.

