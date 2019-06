Dankov nominant zakázal medzipristátie americkým vrtuľníkom: Zvrat po Lajčákovom telefonáte

BRATISLAVA/PIEŠŤANY - Koncom mája preletela nad Slovensko skupina amerických vrtuľníkov, ktorá na letisku v Piešťanoch zastavila, aby doplnili palivo. Ďalšie medzipristátie sa malo konať o pár dní. Ministerstvo obrany to však zakázalo, povolilo iba prelet. Rezort neskôr uviedol, že nič nezakázali a išlo o nedorozumenie.

Medzipristítie na priešťanskom letisku je väčšinou rutinnou záležitosťou. Koncom mája nad Slovenskom preletela skupina amerických vojenských vrtuľníkov. O pár dní chceli opätovne pristáť na Slovensku, aby doplnili palivo. Podľa informácií Denníka N ministerstvo obrany medzipristátie zakázalo, povolili iba prelet.

Ministerstvo obrany zakázalo medzipristátie

V máji s medzipristátím problém nebol. Zdá sa, že druhá zastávka na doplnenie paliva už problematická je. V máji smerovali americké vrtuľníky na medzinárodné cvičenie Saber Guardian a po ceste sa zastavili na letisku v Piešťanoch, kde doplnili palivo. Posádka tam strávila jednu noc. Budúci týždeň 19. júla sa mohla takáto akcia zopakovať. Američania vtedy plánujú letieť späť na základňu v Nemecku a za jednu z trás si vybrali prelet cez Slovensko.

Slovenskú stranu požiadali o možnosť opätovného pristátia v Piešťanoch, kde by absolvovali krátku zastávku na doplnenie paliva. Zasiahlo však slovenské ministerstvo obrany, ktoré podľa denníka rozodlo, že povolí iba prelet bez možnosti medzipristátia v Piešťanoch. Túto informáciu potvrdilo aj slovenské ministerstvo zahraničia. Americku stranu postoj ministerstva zaskočil, vzhľadom na to, že v minulosti sa to nestalo. Podľa zamestnancov letiska je zabezpečovanie pristátia lukratívna vec, keďže ide o finančne zaujímavú záležitosť.

Pellegrini žiada oba rezorty o stanovisko

Predseda vlády SR Peter Pellegrini požiadal ministra obrany Petra Gajdoša a šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka o stanovisko k situácii ohľadom nepovolenia pristátia amerických vrtuľníkov na letisku v Piešťanoch. „Je nevyhnutné, aby sa Slovensko správalo zodpovedne voči svojim zahraničným partnerom,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré poskytol Úrad vlády SR.

Rezort obrany ničomu nezabránil, ide o nedorozumenie

Ministerstvo obrany nezabránilo v pristátí amerických vrtuľníkov na civilnom letisku v Piešťanoch. V tlačovej správe to dnes uviedla hovorkyňa ministerstva obrany Danka Capáková. „Ministerstvo obrany SR sa ostro ohradzuje voči nepravdivým medializovaným informáciám, že svojim rozhodnutím zabránilo pristátiu amerických vrtuľníkov na území Slovenskej republiky. Udeľovanie diplomatických povolení je v zmysle platnej legislatívy výhradne v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“ uviedol rezort.

V súvislosti so žiadosťou Veľvyslanectva USA v SR o diplomatické povolenie na prelet cez územie Slovenskej republiky v dňoch 18. a 19. júna 2019, a s tým spojených úkonov, Ministerstvo obrany SR až dnes vo svojom oficiálnom stanovisku pre rezort zahraničných vecí uviedlo, že rešpektuje recipročné diplomatické povolenie, ktoré zodpovedá náležitostiam schváleným v uznesení vlády SR č. 554/2018, v ktorom boli uvedené prelety schválené, uviedol rezort.

„Ministerstvo obrany SR zároveň požiadalo rezort diplomacie o rešpektovanie stanovísk ministerstva obrany výhradne len na oficiálnej báze tak, aby sa zamedzilo prípadným nedorozumeniam, ktoré v tomto prípade spôsobilo preposlanie internej komunikácie medzi zamestnancami na rezort diplomacie. Toto pochybenie zamestnancov rezortu obrany a ich konanie nad rámec svojich služobných povinností bude disciplinárne riešené v zmysle platnej legislatívy,“ dodala Capáková.

Lajčák volal Gajdošovi

Stanovisko rezortu obrany vyvoláva podľa rezortu zahraničia menšie nedorozumenia. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí považuje za potrebné potvrdiť, že rezort diplomacie dostal v predchádzajúcich dňoch písomné stanovisko z MO SR, v ktorom jeho zamestnanci vyjadrili súhlas s preletom amerických vrtuľníkov, ale zároveň dali zamietavé stanovisko na ich medzipristátie,“ uviedol rezort v stanovisku.

„Po včerajšom a dnešnom telefonáte ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s ministrom obrany SR Petrom Gajdošom dostal náš rezort už nové, súhlasné stanovisko z MO SR v tejto veci,“ píšu ďalej. S tvrdením ministerstva obrany, že udeľovanie diplomatických povolení je v zmysle platnej legislatívy výhradne v kompetencii MZVEZ SR možno súhlasiť, avšak až po predchádzajúcom rozhodnutí MO SR. „Inými slovami, rezort diplomacie komunikuje ďalej partnerom rozhodnutie rezortu obrany. MZVEZ SR chce zároveň ubezpečiť MO SR, že rešpektuje jeho stanoviská „výhradne na oficiálnej báze“. Za také považuje aj predchádzajúce stanovisko MO SR, v ktorom bolo medzipristátie amerických vrtuľníkov na území SR zamietnuté. MZVEZ SR považuje týmto komunikáciu k tejto téme za ukončenú a nebude komentovať rozhodnutie MO SR ani žiadne ďalšie okolnosti s tým súvisiace,“ dodali.

Most žiada vysvetlenie

Ministerstvo zahraničia zákaz potvrdilo. Ministerstvo obrany sa odvoláva na rezort zahraničia, ktorí diplomatické povolenia schvaľuje. Rezort obrany ešte podľa ich slov zatiaľ stanovisko nezaslal. Opozičné strany i mimoparlamentná strana SPOLU tento krok kritizujú. Koaličná strana Most-Híd žiada rezort obrany o jasné a dôveryhodné vysvetlenie, prečo neumožnilo spojencom rutinnú možnosť medzipristátia na území SR. „Zároveň na najbližšom rokovaní Koaličnej rady otvorí tému zahranično-politickej orientácie Slovenskej republiky a dodržiavania jej medzinárodných záväzkov,“ uviedla strana na sociálnej sieti.

Štátny tajomník ministerstva obrany Róbert Ondrejcsák takisto ostro kritizoval tento krok. „Človek odíde na pár dní na dovolenku a doma sa dejú neuveriteľné veci, že vraj neumožníme, aby pristál vrtuľník nášho spojenca? To akože babráctvo alebo niečo ešte neuveriteľnejšie? Fakt? Slovensko, členský štát NATO, 2019. Mám sem prekopírovať všetky záväzky, ktoré sme prijali ako Ministerstvo obrany za ostatné roky?“ Situáciu komentoval na sociálnej sieti.

Problém? Možno jeden

Situáciu komentovalo aj hnutie OĽaNO. „Úplne rutinná záležitosť. Vrtuľníky pristanú, natankujú a letia ďalej. Problém? Žiadny. No možno jeden. Pokiaľ ministerstvo obrany riadi SNS a za žiadosťou o medzipristátie vidí ohrozenie suverenity Slovenska. Ako dodáva župan trnavského kraja Jozef Viskupič: „Kde blb, tam nebezpečno” hovoril Werich a mal pravdu. U nás vedú obranu,“ uviedli na sociálnej sieti.

Je to neprijateľné

Podľa mimoparlamentného hnutia Spoluje neprijateľné, aby Slovensko bez vážneho dôvodu odmietlo presun alebo medzipristátie pre spojenecké jednotky, najmä keď ide o návrat zo spojeneckého cvičenia. „Aj keby žiadosť prišla neskoro, máme možnosť takúto vec riešiť pružne a citlivo,“ hovorí odborník na obranu SPOLU generál Pavel Macko. Odmietnutie treba vnímať ako nepriateľský postoj voči spojencom. „Majú sa v budúcnosti obávať, že v prípade potreby Slovensko radšej nechá spojenecké lietadlá havarovať? Takýto postup vážne poškodzuje bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky,“ uviedla strana.

Predseda vlády Peter Pellegrini by mal podľa nich nechať celú vec dôkladne vyšetriť. „Ak sa ukáže, že nešlo len o babráctvo úradníkov, ale o politicky motivovaný postup SNS, mal by okamžite konať. A zobrať obranu z rúk ľudí, ktorí konajú proti záujmom Slovenska. Usmiate fotky z Bieleho domu nestačia na to, aby nás spojenci vnímali ako spoľahlivého partnera,“ dodali.

Zákaz medzipristátia amerických vrtuľníkov je aktom nepriateľstva

Kauza, ktorá vznikla okolo odmietnutia medzipristátia amerických vrtuľníkov na letisku v Piešťanoch, je podľa strany SaS jasným signálom nepriateľstva. „Odmietame sa pasívne prizerať nielen na to, ako nominanti SNS tunelujú rezort obrany, ale aj na to, ako vysielajú do sveta signály, že Slovensko nie je spoľahlivým členom Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Slovenská vláda a s ňou i celé Slovensko sa stali rukojemníkmi SNS, čo je nepochopiteľné vzhľadom na nízku podporu zo strany občanov,“ uviedol podpredseda SaS a exminister obrany Ľubomír Galko.

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa podľa liberálov už len rezignovane prizerá na výčiny SNS. Rovnako aj premiér Peter Pellegrini, ktorý takmer všetky svoje sily venuje vnútrostraníckemu boju v Smere. „Vyzývame premiéra i ministra zahraničných vecí, aby nedovolili nominantom SNS na ministerstve obrany dokonať akt nepriateľstva voči nášmu spojencovi a prinútili ho zmeniť zákaz medzipristátia vrtuľníkov na povolenie,“ uzavrel poslanec NR SR za SaS a tímlíder strany pre zahraničnú politiku a politický systém Martin Klus.