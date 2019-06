Reakcia verejnosti na ozbrojeného muža bola zarážajúca: Psychológ vyzdvihol dôležitú skutočnosť

Práve naopak, siahli po mobilných telefónoch a zvedavo natáčali, čo sa deje. Polícia situáciu komentovala slovami, či si verejnosť chce nakrútiť vlastnú smrť. Ako to však vníma psychológ?

Daniel Kotrč: Polícia ľuďom dodávala pocit bezpečia

Klinický psychológ Daniel Kotrč z ambulancie klinickej psychológie NEONYX v Žiline uviedol, že v tomto prípade sa rozhodne nejedná o odvahu ľudí, ale o nedostatok reálneho odhadu rizika situácie. "Podceňovanie útočníka s nožom je iné ako skryť sa pred útočníkom so strelnou zbraňou. Dosah je neporovnateľne väčší. Naviac práve prítomnosť polície dodávala prítomným pocit bezpečia. Možno však prevážili ambície uloviť si fotku či horúci záber, veď polícia nás ochráni, tak načo by sme byť zodpovední?," vyzdvihol dôležitú skutočnosť odborník.

Za paradox však preto považuje neskoršie reakcie a kritiku na policajný zásah. "Pýtam sa, či očakávame, že sa majú nechať policajti potichu a so sklopenými ušami dobodať, alebo sa môžu primerane brániť? Myslím si, že je normálne, ak policajti chránia obyvateľov, ale i seba samých. Tiež majú rodiny, rodičov, deti, manželky či manželov a priateľov," poznamenal Kotrč.

Adekvátny zásah?

Rýchla kritika z policajtov podľa psychológa robí iba orgány štátnej moci, ako keby ani neboli ľuďmi. "A pritom adekvátne posielali ľudí z okolia útočníka preč, nezlyhali, len sa bránili. Rýchla kritika je asi tak mimo reality, ako správanie niektorých ľudí v okolí incidentu," myslí si Kotrč po vzhliadnutí kamerových záznamov.

Či však samotná streľba, pri ktorej utrpela zranenia aj náhodná okoloidúca, len 15-ročná dievčina, bola skutočne konečnou možnosťou, v tomto prípade posúdi až inšpekcia Ministerstva vnútra. "Celý zákrok preveruje inšpekcia MV SR. Musím povedať, že sme na Obchodnej ulici už dlhodobo držali zdvojené hliadky, hlavne v období víkendov," uviedla šéfka rezortu Denisa Saková.

Inšpekcia si pravdepodobne posvieti aj na to, či bol zásah dostatočne rýchly. Konflikt sa totiž začal pri budove Ministerstva financií SR na Štefanovičovej ulici, kde mal podľa výsledkov doterajšieho vyšetrovania Bratislavčan krátko po 15. hodine hodiť neznámy predmet do vstupných dverí budovy a potom fyzicky napadnúť príslušníka MF SR. Toho mal nožom bodnúť do ramena a do oblasti brucha.

Napokon ale vyústil až na Obchodnej ulici. Vzdialenosť medzi týmito miestami by mala pre pešieho predstavovať aj 15 minút chôdze. Nie je však známe, ktorou trasou sa muž pohyboval, taktiež či kráčal alebo bežal. Polícia neuviedla ani to, kedy dostali prvé hlásenie o nebezpečnom mužovi. Saková sa ale vyjadrila, že podľa jej informácií bola prvá hliadka na mieste do siedmich minút.

Isté však je, že aj podľa viacerých svedkov muži zákona útočníka upozorňovali a k použitiu zbraní došlo až po tom, ako sa stal terčom útoku jeden z nich. "Kráčal veľmi rýchlo a dvaja policajti, ktorí ho nasledovali, kričali, nech zastaví. Nepočúval ich, zazneli výstrely a skončil na zemi. Množstvo ľudí sa rozutekalo, niektorí však zostali a natáčali to na video," opísala svedkyňa Janka.

Muž mal navyše nožom ohrozovať aj náhodných okoloidúcich. Polícia ale nateraz o podrobnostiach zásahu mlčí, nereagovala ani na otázky o tom, či hliadka, ktorá na Obchodnej ulici zasahovala, mala k dispozícii paralyzéry. A či vôbec bolo možné ich použiť alebo museli skutočne zaznieť výstrely.

Vačok: Policajti voči útočníkovi oprávnene použili zbraň

Bývalý dlhoročný vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca v trestných veciach Peter Vačok si ale myslí, že zasahujúci príslušníci polície voči útočníkovi zbraň použili oprávnene. Zbraň však podľa neho na strane druhej možno použiť len za situácie, ak nie sú ohrozené životy tam prítomných ľudí.

"Vo všeobecnosti musím povedať, že vždy takáto skúsenosť alebo takýto zásah treba posúdiť vo väzbe na paragraf 61 Zákona 171/2003 o Policajnom zbore. Tento paragraf, respektíve toto ustanovenie dáva možnosť použiť zbraň príslušníkom Policajného zboru. V základnej rovine si myslím, že to bolo splnené, pretože páchateľ nereagoval na výzvu a plus bol ozbrojený," povedal Vačok.

"Ale je tu aj odsek 4 tohto zákonného ustanovenia, ktorý jasne hovorí, že zbraň možno použiť len za situácie, ak nie sú ohrozené životy tam prítomných ľudí. A Obchodná ulica, to je veľmi frekventovaná ulica. Treba mať na zreteli to, že v smere streľby, teda letu projektilu, sa môže vyskytnúť osoba, osoby a projektil môže tieto osoby zasiahnuť a aj zasiahol. Treba tiež mať na pamäti, že aj odrazený projektil, čiže z betónu, asfaltu a tak ďalej, môže spôsobiť smrť, takže si myslím, že v prvom rade mali byť chránené životy osôb, ktoré sa tam nachádzali," vyslovil na svoj názor bývalý vyšetrovateľ.

Útočník už čelí obvineniu

V utorok popoludní bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková informovala, že vyšetrovateľ PZ už Martina H. (34) obvinil z prečinu výtržníctva v súbehu so zločinom útoku na verejného činiteľa a z pokračujúceho prečinu výtržníctva v súbehu s pokračujúcim útokom na verejného činiteľa.

"Prípadom sa v súčasnosti aj naďalej zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I.," dodala.