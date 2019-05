MIMORIADNE Vážna nehoda autobusu v Žiline: FOTO Viezli sa v ňom prevažne deti, počet zranených stúpol

"Pri nehode zišiel autobus z cesty, pričom sa v ňom v tom čase nachádzalo 40 cestujúcich. Následkom nehody utrpelo doposiaľ 14 osôb zranenia rôzneho rozsahu," informovali spočiatku hasiči. Ako ďalej uviedli, zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc a tiež zabezpečili havarovaný autobus proti vzniku požiaru. "Na miesto udalosti smeruje aj posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby," dodali. Zásah potvrdila aj hovorkyňa leteckých záchranárov Zuzana Hopjaková.

Tá neskôr uviedla, že lekár bol na miesto dopravnej nehody vysadený z paluby pomocou lanovej techniky. "Od zasahujúcich záchranných zložiek si do svojej starostlivosti prevzal 72-ročného muža, ktorý utrpel poranenie hlavy, hornej a dolnej končatiny. Po poskytnutí primárneho ošetrenia bol v transportnej sedačke z miesta evakuovaný a v stabilizovanom stave letecky prevezený do Fakultnej nemocnice v Žiline," znelo vo vyjadrení Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.

Medzi cestujúcimi boli prevažne deti

Počet zranených sa však menil. Žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová sa vyjadrila, že presné čísla stále nie sú známe. Pár desiatok minút po udalosti však hovorkyňa skupiny Falck Katarína Načianiková upresnila, že sa celkovo zranilo 19 ľudí. Utrpieť mali podľa jej slov zranenia rôzneho charakteru. "Podľa prvotných informácií by sa však nemalo jednať o žiadne ťažké zranenia. Deväť osôb bolo smerovaných do žilinskej nemocnice, ostatní pacienti sú transportovaní do Čadce a okolia," objasnila.

Načiniaková tiež uviedla, že v autobuse sa v čase nehody viezli prevažne deti. "Z doposiaľ nezistených príčin zišiel vodič MHD mimo komunikáciu," znelo nateraz stručné vyjadrenie policajnej hovorkyne.

Udalosť ovplyvnila aj dopravu. Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky a podľa dopravného servisu Zelená vlna bol úsek neprejazdný. V súčasnosti je prejazdný v jednom pruhu a dopravu riadia policajti.

#NEHODA v Žiline v časti Zádubnie na Budatínskej smerom do centra, havaroval autobus, úsek je už prejazdný v jednom pruhu, dopravu riadia policajti pic.twitter.com/0pRRbeOSLj — Zelená vlna (@zelenavlna) 20. mája 2019

