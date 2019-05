Svojim láskam chceli postaviť 13 májov: Oliverovi (†17) sa to stalo osudným, smrť pred očami otca

BREZOVICA - Mal celý život pred sebou. Len 17-ročnému Oliverovi sa však stala osudnou tradícia, ktorou spolu s kamarátmi chceli potešiť srdcia ich milovaných. Pre dievčatá plánovali postaviť 13 májov. No pri stavaní desiateho došlo k obrovskej tragédii. Mladíka privalil kmeň stromu a už mu nebolo pomoci.

Udalosť zarmútila celé Slovensko. Ako informoval portál televízie Markíza tvnoviny.sk, v osudnú chvíľu navyše nebola partia chlapcov osamote. Bol s nimi aj Oliverkov otec, ktorému jeho syn poslednýkrát vydýchol v náručí. Bezmocní boli aj privolaní záchranári.

Smutné slová Oliverkovej babičky. Zdroj: Reprofoto/Facebook:Ľ.R.

Nešťastie sa odohralo v noci z utorka na stredu v obci Brezovica v okrese Tvrdošín. Prípadom sa zaoberá polícia, vyšetruje ho ako prečin usmrtenia.

Mama nebohého chlapca, ktorej zostali ešte dve dcérky, so slzami v očiach pre televíziu uviedla, že ľudia by si mali zobrať ponaučenie. "Lebo to sa už nikdy nedá zvrátiť," povedala.

Treba byť opatrní

Nejde však o prvý život, ktorý vyhasol práve pri stavaní mája. Padajúci kmeň usmrtil v roku 2015 Mariána (†37) z Vígľašskej Huty.

Zdroj: Foto: TV Joj, Facebook

Mužom sa totiž strom nešťastne vyšmykol a do hlavy zasiahol práve Mariána. Zomrel pred očami kamarátov, ktorí stihli odskočiť. Otcovi jedného synčeka nepomohla ani 60-minútová resuscitácia.

Ešte v roku 2018 na juhu Nemecka v obci Wettelsheim zabila časť stromu 29-ročnú ženu. Máj síce nestavala, no stála neďaleko a prizerala sa. Zranil sa aj trojročný chlapček. Miestna polícia v tom čase priblížila, že jednou z možných príčin odlomenia vrchnej časti stromu mohol byť vietor.