Lucia zažila počas prechádzky šok: FOTO Skántrené mačky viseli na stromoch ako trofeje

Na odpoveď od kompetentných čakala márne, preto sa rozhodla mrazivý prípad opísať na sociálnej sieti. Ako uviedla, so svojimi psami chodieva na prechádzku k soche sv. Anny v Paderovciach (časť Jaslovských Bohuníc, pozn. red). Práve tu si všimla, že popri ceste sú na stromoch povešané mŕtve mačky. Dodala, že strašný pohľad sa okoloidúcim mohol naskytnúť aj v neďalekých Radošovciach.

Zdroj: KR PZ Trnava

"Jedna vec je, že to tam smrdí, mačka sa naduje a zapácha, nedá sa okolo toho chodiť. Druhá vec je, že je to samá choroba, nedaj Bože spadne z toho stromu a nájde to nejaký pes. Tretia vec, veľa ľudí sa môže zľaknúť ... máme podozrenie na niekoho, kto to robí, no nemáme dôkaz," napísala Lucia, ktorá si myslí, že všetko má na svedomí jeden človek. Okolie podozrieva poľovníka, ktorý na miesta chodí dennodenne so psom a zbraňou.

Krutosť bez hraníc

Svedkyňa sa domnieva, že páchateľ mačku postrelí, zavesí na strom a rozstrieľa. Domáci miláčikovia majú miznúť všetkým v okolí. Majitelia chcú jediné. Aby sa otrasný prípad vyriešil a aby človek, ktorý je za kruté činy zodpovedný, skončil v rukách polície. "Mačku na dvore nikto držať nemôže, s dobrým úmyslom ju dá sterilizovať, čo stojí nie práve malé peniaze a má dopadnúť takto? Toto je CHORÉ," dodala Lucia.

Zdroj: KR PZ Trnava

Svedkyňu našťastie prvotný nezáujem kompetentných neodradil. Poradila sa s kamarátom-právnikom a smerovala na policajnú stanicu. "Polícia začala trestné stíhanie z prečinu týrania zvierat," potvrdila trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová. Zúbožené zvieratá zástupcovia zákona zadokumentovali, na mieste bol aj veterinárny lekár, ktorý dve mačky zaistil na pitvu.

Vie páchateľ, čo sa deje?

Samotná Lucia polícii podala pomocnú ruku a ochotne im ukázala, kde majú hľadať dôkazy. Mačky našli povešané na stromoch, zastrelené telíčka ležali aj v záhradách. "Po návrate na stanicu, po pár minútach prišiel veterinár s technikom. Znova sme sadli do aút a išli mačky pozbierať. No niekto nás predbehol, mačku, ktorá bola najbližšie k dedine proste niekto ZOBRAL," vyzdvihla v príspevku.

Zdroj: KR PZ Trnava

Mŕtvola mačky tam pri tom podľa nej bola niekoľko týždňov. Je preto možné, že ten, ktorý rozhodne neoplýva citmi k zvieratám, už vie, že jeho vyčíňaním sa zaoberá polícia. Či pôjde skutočne o poľovníka, na ktorého okolie ukazuje prstom, alebo o niekoho iného, preukáže až policajné vyšetrovanie.

Neľudský čin

Prípad Slovákov nenechal chladnými. "Smutný obraz ľudí. Asi to je tým, že ľudia majú všetko, len nie pokoru a lásku," okomentovala Renáta. "To nie je človek, ale psychopať, " znel ďalší komentár. "Ak je to ten istý prípad, ktorý som predvčerom čítala na "mačkárskej" stránke, tak domáci vedia, kto to asi bol... a mal by to byť dospelý človek a poľovník, ktorý to robí systematicky.. žiadne nevychované decká..." dodala Lenka. Aký trest páchateľovi hrozí v prípade, že sa preukáže jeho vina, zástupcovia zákona ale zatiaľ nepriblížili.