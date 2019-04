VIDEO Kradnutý mercedes našli pred policajnou stanicou v Petržalke: Všetko je vraj inak, odborník vidí problém

BRATISLAVA - Vďaka projektu HAKA sa podarilo nájsť vozidlo, ktoré bolo podľa stránky Ministerstva vnútra v pátraní ako odcudzené. Odparkované bolo vedľa budovy polície v bratislavskej Petržalke. Na to, z čoho sa členovia HAKA tešili, však zástupcovia zákona reagovali svojsky. Na svojej facebookovej stránke síce veci uviedli na pravú mieru, o vďake pre komunitu ľudí, ktorí dennodenne pomáhajú v hľadaní kradnutých áut, však nepadla ani zmienka. Odborník má na to jasný názor.

V sobotu sa HAKA - Hľadá sa auto krádeže automobilov na sociálnej sieti pochválila ďalším úspechom. V bratislavskej Petržalke našli vďaka aplikácii HAKA systém mercedes, ktorý bol na stránke Ministerstva vnútra v pátraní ako odcudzené vozidlo. Zo strany polície sa však vďaky za spoluprácu nedočkali. "Kradnuté auto priamo na policajnom parkovisku? Uvádzame veci na pravú mieru," znel názov príspevku na facebookovej stránke Polícia SR - Bratislavský kraj.

Policajti v ňom vysvetlili, že v tomto prípade vôbec nešlo o kradnuté auto. Ešte 6. marca 2019 mali na Obvodnom oddelení PZ Petržalka – stred prijať oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Oznamovateľ mal požičať svoje vozidlo mužovi, ktorý mu ho nevrátil. Po vozidle bolo potom vyhlásené pátranie.

Muž, ktorý si mal auto požičať, na výsluchu uviedol dôvody, pre ktoré sa auto nedostalo k majiteľovi. "Prisľúbil, že tak urobí v najbližších dňoch. Následne vozidlo skutočne priviezol a odparkoval na verejnom parkovisku na Námestí hraničiarov. Skôr ako o tejto skutočnosti informoval políciu, bolo vozidlo spozorované členom vyššie uvedenej skupiny a zaistené," objasnila polícia.

V príspevku ďalej uviedli, že pomoc občanov pri pátraní po odcudzených motorových vozidlách aj prostredníctvom aplikácie si vážia, "avšak v tomto prípade nešlo o vypátranie odcudzeného motorového vozidla." A to aj napriek tomu, že tak bolo evidované v pátraní na stránke Ministerstva vnútra. Dodali, že uvedeným prípadom sa v súčasnosti aj naďalej zaoberá príslušný útvar v pôsobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave V.

Reakcia sa však nepozdávala Štefanovi Farkašovi, ktorý stojí za systémom HAKA, ani Branislavovi Diďákovi, ktorý v Policajnom zbore slúžil od roku 1991 a za ten čas prešiel viacerými funkciami. V súčasnosti je jeho cieľom, aj za pomoci odborného tímu, dostať Policajný zbor na úroveň 21. storočia, keďže v jeho fungovaní vidí nedostatky. Ich dôvody boli jasné.

Zdroj: Reprofoto/Facebook - HAKA-Hľadá sa auto krádeže automobilov

Štefan Farkaš sa rozhodol svoj názor predostrieť priamo polícii a vyjadril sa v komentári pod ich príspevkom. Po prečítaní totiž nadobudol dojem, že za vypátranie auta dostali vynadané. "HAKA informáciu podala na 158. Polícia vozidlo zaistila, nafotila a odviezla. Kde je teda problém? Že bolo vedľa stanice?" pýtal sa.

Na facebookovej stránke HAKA vysvetlil aj to, kde vzniklo nedorozumenie. "Že je auto odcudzené netvrdila aplikácia HAKA systém. Aplikácia HAKA systém zobrazuje iba či je auto hľadané alebo nie. Že je auto odcudzené tvrdila stránka MVSR," napísal a pridal aj dôkaz v podobe fotografie. Nebolo by podľa neho na škodu, ak by na webe pridali aj kolónku "neoprávnené užívanie vozidla," čím by užívatelia aplikácie vedeli predísť podobným nedorozumeniam.

Dôležitá spolupráca

K názoru Štefana Farkaša sa prikláňa aj Branislav Diďák. Vníma to jednoducho - HAKA vypátrala vozidlo, a či už polícia vedela, alebo nevedela, že je tam odparkované, bolo podľa neho surové skupinu HAKA takto "odpinkať". "Mohli povedať, že ďakujú za spoluprácu a tešia sa na ďalšiu a potom vysvetliť, ako sa veci majú," povedal. V tomto prípade by podľa neho nemalo byť prítomné súperenie, keďže z nájdeného auta sa na záver teší majiteľ a je jedno, kto ho našiel. Dôležitá je spolupráca.

Dodal aj to, že projekt HAKA ho veľmi oslovil. "Je skvelé, že sa našli ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase pátrajú po odcudzených motorových vozidlách. Navyše ak ide o ich koníček a nie zárobkovú činnosť, " povedal a z vlastnej skúsenosti dodal, že polícia jednoducho takýchto ľudí potrebuje.

Zdroj: archív

Policajný zbor podľa neho opäť ukázal, že potrebuje inovovať. A práve v tom vníma problém. "V reforme, ktorú pripravujeme, navrhujeme systém, ktorý by fungoval a podával informácie v reálnom čase, čo sa teraz nedeje. Ten systém musí fungovať aj v takomto prípade. Keď sa vozidlo nájde, tak vie o tom každá hliadka policajného zboru. A nie, že vozidlo ostane odstavené a potom ho zbytočne hľadajú napríklad aj občania, ktorí keď ho nájdu, tak polícia ich ešte odbije," dodal na záver.