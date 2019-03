Ilustračné foto

Zdroj: SITA/Chris Pietsch/The Register-Guard via AP

NEW ORLEANS - V americkom meste New Orleans vrazil muž autom do ľudí pri ceste, pričom dvoch zabil a šiestich zranil. Zástupca tamojšej polície Shaun Ferguson uviedol, že podozrivý je vo väzbe a v súčasnosti zisťujú, či bol pod vplyvom návykových látok.