VIDEO V prípade policajného fackovania v Humennom nastal nečakaný zvrat: Vymyslené tehotenstvo a klamstvá

HUMENNÉ - V decembri zaskočil Slovákov incident, ktorý sa odohral za bieleho dňa v Humennom. Verejnosť by sa o ňom pravdepodobne nedozvedela, nebyť krátkeho videa, ktoré kolovalo na sociálnej sieti. Zachytávalo príslušníka mestskej polície, ktorý facká muža sediaceho na múriku.

Záznam z 2. decembra 2018, na ktorom je zreteľne vidieť, ako policajt dáva facky neznámemu mužovi, má dve sekundy. Nie je z neho jasné, čo sa udialo pred a po udalosti. Na sociálnej sieti ho zverejnila Simona, partnerka Pavla, ktorý sedí na múriku a čelí úderom od muža zákona.

Tá okrem publikovania videa upozorňovala aj na to, že policajt strčil taktiež do nej. "Doma som začala krvácať, potratila som, vyhodil mi mobil a ako som chcela ísť s nimi na stanicu, musela som sa odprisahať, že v ňom nič nemám," priblížila okolnosti v príspevku krátko po udalosti. Potvrdenie o tom, že by prišla o dieťa, však dodnes nepreukázala.

Muž na videu mal po incidente utrpieť otras mozgu, zo zranení sa mal liečiť päť dní. Práceneschopný bol však aj policajt, predpokladaná doba liečenia bola u neho 10 až 14 dní.

Sto ľudí, sto názorov

Zatiaľ čo mnohých udalosť rozohnila a upozorňovali na to, že policajt prekročil svoje právomoci, iní vyzdvihli, že záznam má len dve sekundy a nie je preto z neho jasné, čo presne potýčke predchádzalo. Do prešetrenia situácie sa preto zapojilo aj mesto Humenné.

Dnes už bývalá primátorka Jana Vaľová sa vyjadrila, že náčelníka mestskej polície požiadala o predloženie správy, či došlo k porušeniu pracovných a služobných povinností. Úrad však už o pár dní na to odovzdala novozvolenému primátorovi. "Verím, že v týchto krokoch bude pokračovať a prípad bude spravodlivo vyšetrený," povedala.

Informoval sa u náčelníka

Súčasný primátor Miloš Meričko uviedol, že hneď po nástupe do funkcie sa informoval u náčelníka MsP o celej udalosti. "Uvedený “incident” bolo klasické riešenie narušovania verejného poriadku na základe telefonického oznámenia občanmi Sídliska pod Sokolejom na dispečing Mestskej polície," vysvetlll. "Riešenie celej udalosti, páchaného priestupku i s použitím donucovacích prostriedkov bolo ukončené hliadkou MsP na mieste dohovorom v zmysle zákona o Obecnej polícii ako aj vyhodnotenie postupu hliadky a použitia donucovacích prostriedkov," podotkol.

Vymyslené tehotenstvo

Primátor tiež dodal, že podľa informácií z polície ani jedna osoba neutrpela zranenia, sú si taktiež istí, že Simona o tehotenstve zavádzala. "Podľa informácií z MsP ani jedna osoba z tejto skupinky zranená nebola a ani k nijakému potratu nedošlo, nakoľko si táto žena celú uvedenú vec vymyslela, aby ich policajti nechali na pokoji (čo potom následne údajne aj zverejnila na sociálnej sieti) a nikto z tejto skupinky ani nežiadal o lekárske ošetrenie," znelo vo vyjadrení.

K záležitosti sa neskôr v komentári na Facebooku vyjadril aj Simonin partner, ktorý taktiež tvrdil, že tehotná v čase incidentu nebola. Ona sama sa odpovedi na to, či bola na vyšetrení, ktoré by preukázalo, že o dieťa prišla, vyhýbala.

Hliadke sa mali ospravedlniť

Podľa vyjadrenia primátora, ktorý čerpal informácie zo stanoviska MsP, nikto z prítomných ľudí nežiadal ani o lekárske ošetrenie. "Hliadke sa niekoľkokrát všetci ospravedlnili, znečistené miesto upratali a keďže bola 1. adventná nedeľa, hliadka nakoniec uvedený priestupok narušovania verejného poriadku riešila dohovorom na mieste," priblížil Meričko.

Pavol navštívil lekára po incidente. Na mieste ošetrenie údajne nepotreboval. Zdroj: Čitateľ

Okrem toho, že Simonin potrat označuje polícia za vymyslený, primátor vo vyjadrení upozornil aj na ďalšie klamstvo. Najavo totiž vyšla skutočnosť, že muž, voči ktorému použil policajt donucovacie prostriedky, uviedol falošné meno. "Dotyčná osoba podľa trestného registra je polícii známa, nakoľko je momentálne v podmienke a v minulosti si odsedela vo výkone trestu niekoľko rokov za rôznu trestnú činnosť," vyjadril sa Meričko.

K porušeniu povinností nedošlo

Náčelník MsP podľa primátora po vyjadrení sa obidvoch členov hliadky, spísaní všetkých úradných záznamov a vyhodnotení celej situácie dospel k záveru, že k porušeniu pracovných a služobných povinností zo strany hliadky a jednotlivých policajtov počas výkonu služby nedošlo. "Môžu použiť donucovacie prostriedky podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii," dodal Meričko.

V zákone sa totiž okrem iného uvádza aj to, že "hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné prostriedky a obušok je príslušník obecnej polície oprávnený použiť, aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok."

Náčelník Mestskej polície Marián Zub toti uviedol, že skupinka ľudí na spomínanom sídlisku za výmenníkom pri Základnej škole SNP sa správala vulgárne, popíjala alkohol, vykrikovala a rozbíjala sklo. Policajti mali skupinu viackrát vyzvať, aby upustili od svojho správania, taktiež ich vyzvali, aby preukázali svoju totožnosť. Situácia sa však mala vyhrotiť, a jeden z mužov pristúpil k hliadke a začal sa vyhrážať fyzickým napadnutím. Policajti ho upozornili na to, že ak neprestane, použijú voči nemu donucovacie prostriedky.

Trestné oznámenie nepodali

Aj napriek tomu, že Simona chcela dosiahnuť spravodlivosť, trestné oznámenie na policajta nepodala. Neurobil tak ani Pavel. Žena, ktorá zverejnila video na sociálnej sieti, však ohľadom vyšetrovania prípadu kontaktovala primátora. No ako uviedla, druhýkrát jej už neodpísal. Tvrdí dokonca aj to, že video zo sociálnej siete musela stiahnuť, lebo sa bojí, že jej policajt, ktorý je na zázname, niečo urobí. V súčasnosti chce mať už od prípadu pokoj, podobným miestam sa vraj vyhýba, keďže sa teší na dieťaťko. Podľa jej slov je totiž znova v očakávaní.