VIDEO Policajné fackovanie v Humennom odhaľuje zamotaný príbeh: Každý má svoju pravdu

Časť incidentu, ktorý sa odohral v meste Humenné, zverejnila na Facebooku Simona, partnerka Pavla, ktorý na videu dostáva facky od mestského policajta. V popise tvrdí, že policajt strčil aj do nej, následkom čoho neskôr potratila. Potvrdenie od lekára však o tejto skutočnosti nemá. Podľa náčelníka Mestskej polície Humenné Mariána Zuba si tehotenstvo iba vymyslela, aby im dala hliadka pokoj.

Muži zákona prišli na miesto, kde sa okrem Simony a Pavla zdržiavali aj ďalší dvaja ľudia, pretože dostali hlásenie o skupinke, ktorá sa správa vulgárne, vykrikuje a rozbíja sklo. Viacero upozornení vraj nestačilo, naopak, jeden z mužov mal napadnúť policajta. Ten ho potom spacifikoval, muž mal neskôr podľa slov polície pôsobiť tak, že si uvedomil, čo vykonal.

Zdroj: Facebook/Pletky Humenančanov

"Žiadal hliadku MsP a uviedol, že je v podmienke a nechce mať žiadne problémy. Hliadke MsP sa ospravedlnil a svoje konanie oľutoval, tak ako aj ostatní prítomní. Všetci prítomní boli na svoje konanie dôrazne upozornení a z miesta následne vykázaní," dodal M. Zub. Podľa jeho slov išlo v tomto prípade o známe "firmy" z kriminálneho prostredia. Po udalosti je policajt práceneschoný 10 až 14 dní, muž by sa mal liečiť päť dní.

Zdroj: Čitateľ

Dva tábory

Verejnosť sa po vzhliadnutí videa rozdelila na dva tábory. Niektorí jednoznačne podporujú dvojicu a vnímajú ich ako obete útoku policajta, ktorý zneužil svoje právomoci. Iní zas upozorňujú na to, že z dvoch sekúnd si názor urobiť nevedia, a môže ísť o zavádzanie. Primátorka Humenného Jana Vaľová, ktorá onedlho odovzdá úrad svojmu nástupcovi, sa k incidentu vyjadrila na sociálnej sieti.

"Keďže video je naozaj krátke, ale je na ňom zjavné, že muž sa fackám policajta nebráni a podľa môjho názoru aj keby išlo o človeka pod vplyvom alkoholu, alebo iných látok , hlučného, prípadne až vulgárneho, je úlohou policajtov postupovať tak, aby tohto človeka predviedli na policajnú stanicu a postupovali podľa zákona," uvádza politička, ktorá sa deň po incidente stretla s náčelníkom a dohodla sa s ním na postupe vyšetrovania prípadu. Výsledkom môže byť aj to, že policajt príde o prácu. To by sa však muselo preukázať, že naozaj zneužil svoje právomoci.

​

"A keďže v pondelok 10. 12. končí môj mandát primátorky, celé toto vyšetrovanie by mal riaditeľ polície predložiť novozvolenému primátorovi pánovi Meričkovi," dodala s tým, že so Simonou, ktorá mala prísť o dieťa, sa chce stretnúť aj osobne.

Falošné meno?

Simona ešte krátko po udalosti upozorňovala na to, že policajti sa dopustili chyby, a v prípade ukázali prstom na jej exmanžela, a nie súčasného priateľa, ktorý bol účastníkom incidentu. To muža, s ktorým kedysi tvorila pár, údajne nahnevalo. "Môj priateľ nemá dobrú povesť, ani exmanžel, na každého si niečo nájdu. Ale tak dobiť nás na takom mieste, kde sa ľudia stretávajú odkedy sídlisko existuje," upozornila.

Simona uviedla, že Pavol sa zo zranení môže liečiť aj viac než päť dní. Zdroj: Čitateľ

Náčelník potvrdil, že polícia skutočne pracovala s iným menom. Nemuseli však za to niesť vinu samotní policajti. "Hliadke som nariadil opätovne sa vyjadriť k tomuto incidentu, nakoľko vyšla najavo skutočnosť, že osoba voči ktorej boli použité donucovacie prostriedky uviedla falošné meno," vysvetlil.

Podľa Zuba sa ukázalo, že ide o Pavla, ktorý je v podmienke, a v minulosti si odsedel vo výkone trestu niekoľko rokov za rôznu trestnú činnosť. To, že hliadke uviedol iné meno, podľa náčelníka danú osobu rozhorčilo a nahnevalo. Pavol tým mal pošpiniť cudzie meno a česť, a osoba, za ktorú sa mal vydávať, preto dokonca zvažuje právne kroky. "Ani doposiaľ na hliadku MsP nebolo podané žiadne oznámenie, sťažnosť ani podnet," uzavrel Zub.