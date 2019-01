VIDEO Dopravná katastrofa v centre Bratislavy: O probléme vie polícia aj magistrát, roky sa nič nemení

V hlavnom meste sú kolóny či kolízie medzi autami na dennom poriadku. Snáď každý z vodičov by vedel označiť úsek, ktorý mu spôsobuje vrásky. Pre Juraja je ním spomínaná Vazovova ulica. "Na Vazovovej ulici v Bratislave je, žiaľ, dennodenne bežný jav, že vozidlá zaparkujú v jazdnom pruhu a použijú pri tom "poruchové svetlá". Vo veľkej miere sa vo vozidlách žiaden vodič nenachádza," opísal a pridal aj nejeden dôkaz v podobe videa.

Strach o chodcov

Juraja desí najmä to, že na Vazovovej ulici vznikajú kolízne situácie. Navyše sú podľa neho v ohrození chodci, medzi nimi aj deti, ktoré sem ráno dochádzajú do školy."Hrozí nebezpečenstvo, že niekto z pasažierov vozidiel zaparkovaných v jazdnom pruhu vbehne pod auto, ktoré sa snaží takto nezodpovedne odstavené vozidlá obísť," poznamenal s tým, že ešte v novembri sa rozhodol kontaktovať políciu, no žiadne vyjadrenie dodnes nedostal. Keďže na mieste sídli aj základná škola a gymnázium, oslovil aj inštitúcie. Ani jedna z však nereagovala ani na naše otázky.

"Rozumiem, že tam nie sú miesta na státie. Ale tak kúsok vyššie je ulica, ktorá vôbec nie je frekventovaná a tam sa dá v kľude na chvíľu zastaviť, vysadiť dieťa a myslím, že už ten kúsok trafí aj samé," povedal Juraj. Mrzí ho najmä arogantný prístup niektorých rodičov, ktorí tu parkujú. "Situácia sa začína vyhrocovať a niektorí rodičia, ktorí tu parkujú nelegálne, sú naozaj arogantní a je len otázkou času, kedy sa tam niečo udeje, nedaj bože, niekto vbehne do jazdného pruhu," dodal.

Dopravný analytik: Polícia môže konať dvomi spôsobmi

Jurajovu nahrávku sme zaslali aj dopravnému analytikovi Jozefovi Drahovskému. Ako poznamenal, situácia nastáva najmä ráno počas školského vyučovania. "Pravý jazdný pruh bol zmenený na trvalé parkovanie vozidiel a teraz rodičia dovážajúci deti do školy musia zastaviť ako druhé vozidlo v rade v strednom jazdnom pruhu, pričom zostane voľný len ľavý jazdný pruh," popísal problém.

Riešením by podľa Drahovského bolo zrušenie parkovacích miest v pravom pruhu a vytvorenie miest na bezpečné vystupovanie detí do školy. "Každá škola by mala mať vypracovaný projekt bezpečnej dochádzky detí do školy aj vrátane dovozu a odvozu detí autami a mikrobusmi," objasnil.

Polícia podľa neho môže v tomto prípade postupovať dvomi rozdielnymi spôsobmi. "Buď bude polícia chrániť deti idúce do školy a umožní im bezpečné vystupovanie/nastupovanie, aj za cenu, že stredný pruh bude k tomu účelu vyhradený ich pokynom alebo dopravným značením v danom čase, prípadne trvale, alebo bude dávať prednosť vodičom, ktorý sa ponáhľajú a jeden jazdný pruh im nestačí," vysvetlil s tým, že sám do školy na Vazovovej ulici vozil deti autom, preto vie, že v minulosti tam bola polícia často. "A jej prvoradý záujem bola bezpečnosť detí," podotkol.

Polícia: Uvedenou situáciou sa zaoberáme roky

Bratislavská policajná hovorkyňa Veronika Slamková priblížila, že situáciou sa polícia zaoberá roky. "Na Vazovovej ulici bola pred niekoľkými rokmi vykonaná rekonštrukcia, v rámci ktorej došlo k presunutiu zastávky MHD, ktorá sa dovtedy nachádzala pred školou. Rekonštrukciou boli taktiež vytvorené nové parkovacie miesta pozdĺž pravej strany vozovky," uviedla vo vyjadrení.

Podľa jej slov na mieste, ktoré zachytil Juraj, pravidelne vykonáva dohľad hliadka dopravnej polície. "S prihliadnutím na potrebu zabezpečenia aj ďalších úloh v rámci priameho výkonu služby však nie je možné veliť hliadky dopravnej polície k tejto škole v častejších intervaloch," uviedla. "Rozhodnúť o prípadnej ďalšej zmene dopravného značenia či dopravno-technického riešenia príjazdu ku škole je úlohou správcu pozemnej komunikácie," dodala.

Abnormálne situácie

Dopravného analytika sme sa opýtali aj na značku, ktorá sa nachádza na Vazovovej ulici, na ktorú upozornil čitateľ. Dopravné značenie označil za nezmyselné.

Zdroj: Reprofoto:Google maps

"Keby sa dodržiavala, tak v Starom meste si nesmiete zavolať ani len taxík a ani taxíkom tam dôjsť. Je z toho dôvodu, že niekto konkrétny (nemenovaný) na miestnom úrade si myslí, že ak chcem, aby sa jazdilo max 50 km/hod, tak sa tam dáme značku max 30 km/hod, že ak chceme zakázať státie, treba zakázať zastaviť," upozornil s tým, že potom vznikajú takéto abnormálne situácie.

O probléme vie aj magistrát

Hovorkyňa primátora Bratislavy Zuzana Onufer priznala, že vedenie hlavného mesta o situáci vie. "Deje sa to pri viacerých školách v meste. Rodičia, ktorí autom dovezú dieťa priamo do školy aj sami spoluvytvárajú nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky - vrátane ďalších detí, ktoré prichádzajú do školy peši, na bicykli alebo s MHD," uviedla.

Dodala, že do budúcna je na pláne so zmenou organizácie dopravy na Vazovovej, že zóna pre zastavenie rodičov-vodičov by mala byť ďalej od školy na konkrétne určenom mieste. "Porušovanie zákona o cestnej premávke je v kompetencii štátnej a čiastočne mestskej polície a chceli by sme, aby mestská polícia túto ulicu pravidelnejšie popoludní kontrolovala," priblížila na záver Z. Onufer.