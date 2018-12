Boss Černák mal výlet: Z Leopoldova ho previezli do Bystrice, vypovedal ako svedok

BRATISLAVA - Aj keď si obávaný mafiánsky boss Mikuláš Černák odpykáva doživotný trest odňatia slobody v leopoldovskej väznici za viacero vrážd, jeho bohatá zločinecká minulosť a informácie s ňou spojené stále zamestnávajú policajných vyšetrovateľov. Len pred pár týždňami ho kvôli procesným úkonom priviezli na istý čas do Banskej Bystrice, čo Topkám potvrdil aj jeho advokát Miloš Maďar.

"Môžem potvrdiť, že môj klient bol kvôli procesným úkonom prevezený do Banskej Bystrice na žiadosť vyšetrovateľov NAKA Stred," uviedol pre Topky Maďar. Mikuláš Černák mal údajne vypovedať ako svedok. Akých prípadov sa to týkalo a či budú v tejto súvislosti obvinené aj nejaké nové osoby, sme sa opýtali hovorcu Prezídia Policajného zboru Michala Slivku.

"Vyšetrovatelia národnej protizločineckej jednotky v 49. týždni (od 3. do 9. decembra, pozn. red.) vykonali s osobou procesné úkony v troch samostatných trestných veciach, v ktorých už boli v minulosti vznesené obvinenia konkrétnym osobám. Vzhľadom k naďalej prebiehajúcim trestným konaniam v súčasnej dobe nie je možné poskytnúť akékoľvek bližšie informácie," uviedol Slivka. Podľa našich informácií by už mal byť Černák späť v Leopoldove.

Aj keď hovorca nešpecifikoval, o aké trestné veci išlo, meno mafiánskeho bossa sa v poslednom čase skloňuje hlavne s osobou bývalého riadiateľa TV Markízy Pavla Ruska.

Černák a Rusko

Mikuláš Černák v minulosti vypovedal, že exriaditeľ Pavol Rusko si mal u neho objednať vraždu svojej vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej. V tejto kauze vypovedal aj bratislavský boss František Borbély, člen Černákovej partie Ján Kán, ale aj Marian Kočner. Pavla Ruska zatkli 23. októbra minulého roka na základe Černákovej výpovede. Volzová sa tesne po obvinení priznala, že sa v tej dobe obávala o svoj život.

Necelý mesiac na to Ruska prepustili a dostal monitorovací náramok. O pár mesiacov Ruska obvinili aj v kauze zmeniek spolu s Marianom Kočnerom. Rusko je stíhaný na slobode, Kočner väzobne. V polovici septembra hovorkyňa Generálnej prokuratúry informovala, že Černákovi pribudla ďalšia obžaloba. Na neho a na Jána Kána bola podaná obžaloba v prípade vraždy poľského milionára Gregora Szymaneka spred 20 rokov.

V stredu 5. decembra došlo k ďalšemu posunu. Vyšetrovateľ NAKA podal na Krajskú prokuratúru v Bratislave návrh na podanie obžaloby na Pavla Ruska, Róberta Lališa, Mikuláša Černáka a Miloša Kaštana v prípade prípravy vraždy Sylvie Volzovej z roku 1997. O ďalšom postupe rozhodne dozorujúci prokurátor.

"O podaní návrhu na obžalobu vieme. Z nášho pohľadu vyšetrovateľ podal návrh na obžalobu napriek viacerým procesným pochybeniam a dôkazným nezrovnalostiam. Pritom je motivovaný snahou prehodiť dôkaznú mizériu na plecia prokuratúry a súdov. Ak by prokurátor predsa podal obžalobu a nedoplnil vyšetrovanie, vyjadríme sa s klientom podrobnejšie," reagoval obhajca Pavla Ruska Marek Para.

Rusko v piatok 14. decembra vypovedal na NAKA v Banskej Bystrici. Podľa informácií televízie Joj však išlo o obštrukcie, keďže v týchto dňoch prokurátor kompletizuje obžalobu. Výsluch skončil presne napoludnie. Pred novinármi vyhlásil, že spoločne s jeho advokátom namietajú priebeh vyšetrovania. Na otázku o obvinení z objednávky vraždy Sylvie Volzovej nereagoval. Prisľúbil však, že čoskoro zverejní nové informácie.

Rusko a Kočner

Polícia podozrieva bývalého šéfa Markízy Pavla Ruska a kontroverzného podnikateľa Mariana Kočnera z falšovania zmeniek, na základe ktorých Kočnerova firma požaduje aj od Markízy ich preplatenie. Ide o štyri zmenky v hodnote približne 69 miliónov eur.

Spomínané zmenky údajne ešte v roku 2000 podpísal vtedajší štatutárny zástupca televízie a jej spolumajiteľ Rusko, ktorý to potvrdil aj pri výpovedi na súde v spore o preplatenie jednej zo zmeniek. Podľa Ruska sa zmenky stali súčasťou dohody o urovnaní sporov medzi televíziou a jednou z firiem Kočnera. Ten sa dostal do povedomia verejnosti už v roku 1998 pri neúspešnom pokuse o prevzatie Markízy pomocou pracovníkov bezpečnostnej služby.

V súvislosti s prípadom falšovania zmeniek je Marián Kočner držaný od konca júna vo väzbe. Najprv ho umiestnili do bratislavského Justičného paláca, odkiaľ putoval v októbri do prísne stráženej väznice v Leopoldove a napokon ho podľa informácií RTVS 27. novembra previezli do Banskej Bystrice.

Kočner sa už snažil z väzby niekoľkokrát dostať, ale neúpešne. Za svoju slobodu bol dokonca ochotný zaplatiť milión eur ako kauciu. Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici však jeho žiadosti o prepustenie nevyhovel. Rovnako tak ani Najvyšší súd. Vianoce tak zrejme strávi za mrežami.

Navyše prokurátor má navrhnúť aj najvyšší stupeň väzby, takzvanú kolúznu väzbu. Dôvodom je obava, že obvinený bude pôsobiť na spoluobvinených alebo na svedkov, alebo mariť dôkazy. Informáciu priniesla televízia JOJ. Toto najsilnejšie obmedzenie na slobode súvisí s vyšetrovaním vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Pre televíziu to portvdil aj Kočnerov advokát Michal Mandzák.

Podnikateľa zatial z vraźdy neobvinili, no nedávno policajný prezident Milan Lučanský potvrdil, že polícia v prípade Kuciaka a Kušnírovej pracuje aj s touto verziou. Pred pár mesiacmi sa uskutočnili aj domové prehliadky v súvislosti s vraždou novinára práve u Kočnera.