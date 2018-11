Špecializovaný súd opäť rozhodoval o vražde Mišenku: Trajkova znovu uznal vinným

Prvý rozsudok v tejto veci súd vyhlásil v júni 2012, keď z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchanej organizovanou skupinou okrem Trajkova uznal vinu aj u Milana Pavloviča, Ivana Skalického a Ronalda Mišecha. Trom z nich uložil tresty odňatia slobody na 25 rokov a Skalickému na doživotie, lebo už bol predtým za vraždu odsúdený. Všetci sa odvolali, ale Najvyšší súd SR im nevyhovel. Trajkov podal mimoriadny opravný prostriedok, ale ani dovolací senát Najvyššieho súdu SR mu nevyhovel. Čiastočne pochodil až na Ústavnom súde SR, ktorý zrušil pôvodný rozsudok a na základe toho musel konať aj prvostupňový senát ŠTS v Banskej Bystrici.

Podľa ústavného súdu sa mali v obnovenom konaní preveriť sporné otázky okolo „utajeného svedka číslo dva“, o ktorom je zmienka v spise. Trajkov na pojednávaní tvrdil, že „utajený svedok číslo dva“ je falošný produkt prokuratúry a domáhal sa zápisnice o jeho výpovedi. Prokurátor však uviedol, že hodnota výpovede „utajeného svedka číslo dva“ bola nulová a preto upustil od jeho výsluchu. V tejto súvislosti v neprítomnosti médií a verejnosti senát tiež vypočul dvoch policajtov, ktorých zbavili mlčanlivosti. Na základe ich výpovedí obhajoba navrhla vypočuť ďalších svedkov, ale senát ŠTS im nevyhovel.

V záverečnej reči prokurátor uviedol, že nič sa neutajovalo a celé vyšetrovanie bolo v súlade so zákonom. Žalobca požadoval uznať vinu ako v júni 2012 a uložiť identický trest. Trajkov vyhlásil, že je nevinný a proces voči nemu označil za vykonštruovaný a nezákonný. Jeho obhajca vyslovil presvedčenie, že Trajkov s vecou nemá nič spoločné a jeho vina sa nepreukázala.

Podnikateľa Jozefa Mišenku zavraždili 20. júla 2010 ráno. Útočníci z idúceho auta do vozidla Mercedes vystrieľali približne 30 rán zo samopalu. Prokurátor to označil za typickú mafiánsku popravu. Podľa súdu sa preukázalo, že vraždu si objednal za nezistenú sumu obžalovaný podnikateľ Milan Pavlovič z Topoľčian u Ivana Skalického a Róberta Trajkova. Na vražde sa podieľal Ronald Mišech aj tým, že zabezpečil vražednú zbraň. Strieľal podľa súdu odčan Macedónska Goran, ale tento balkánsky štát ho i napriek úsiliu slovenskej justície nevydal na stíhanie do cudziny.

Ronalda Mišecha odsúdili aj za drogový zločin, pretože v jeho dome sa našlo zariadenie na výrobu marihuany a väčšie množstvo rastlín i sušiny konope siateho. S týmto drogovým deliktom súvisí stíhanie Ivana Skalického za zločin krivej výpovede a krivej prísahy. Nepravdivo vypovedal, aby chránil komplica Ronalda.

Iný senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici sa 29. októbra tohto roku zaoberal návrhmi na obnovu konania Ivana Skalického a Ronalda Mišecha, odsúdených v prípade vraždy podnikateľa Jozefa Mišenku. Vypočul si oboch odsúdených, ich obhajcu a prokurátora, ktorý žiadal návrh odsúdených zamietnuť. Senát rozhodnutie odročil na neurčito, pričom predloženými dôkazmi sa má teraz zaoberať príslušný prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry.