FOTO Nekompromisný zásah polície: Obvinila muža, našli u neho látky na výrobu drog a jedov

"Podľa predbežného vyjadrenia Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru, okrem rôznych chemikálií bola potvrdená aj prítomnosť stôp pervitínu, ktoré prechovával v kufri osobného motorového vozidla a ktoré boli zaistené počas prehliadky vozidla," informovala Mária Faltániová, hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici.

Zdroj: TASR/KR PZ Banská Bystrica

Počas domovej prehliadky policajti našli aj ďalšie predmety určené na nedovolenú výrobu drog, ako aj rôzne chemikálie a návod k výrobe pervitínu. "Po vykonaní procesných úkonov vyšetrovateľ obvineného umiestnil do policajnej cely a spracoval podnet na návrh na jeho vzatie do väzby. Sudca okresného súdu vzal obvineného do väzby," dodala hovorkyňa s tým, že v minulosti bol už päťkrát súdne trestaný prevažne za drogovú trestnú činnosť.

