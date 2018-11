Expolicajt, ktorý týral družku spoznal trest: Dostal osem rokov nepodmienečne

Varga s družkou Elvírou a jej maloletou dcérou žili spolu od roku 2013 do januára 2017 a podľa expolicajta mali občasné nedorozumenia, čo on považoval za bežné hádky. Prvostupňový i odvolací súd však jeho konanie kvalifikovali ako zločin týrania v súbehu s dvojnásobným zločinom vydierania.

Varga pôsobil na policajnom oddelení v Plešivci v hodnosti nadpráporčíka. S manželkou sa po pätnástich rokoch rozviedol práve pre Elvíru. Spočiatku im to „klapalo“, ale od konca augusta 2015 do zadržania 8. januára 2017 Varga 29-ročnú družku predovšetkým po požití alkoholu psychicky i fyzicky napádal a vulgárne jej nadával. Vyhrážal sa jej zabitím, ba hrozil, že spácha samovraždu, ak od neho odíde. Naposledy hrozil samovraždou práve 8. januára 2017, ale vtedy už jeden zo známych privolal na neho policajtov a Vargu sudca vzal do väzby.

Na Okresnom súde v Revúcej Varga poprel, že by bol Elvíru týral vyhrážkami, podozrievaním, prenasledovaním osobne, ale aj s použitím SMS. Preukázalo sa, že ju napadol aj fyzicky, keď ju škrtil a družke sa otvorila rana po operácii štítnej žľazy. Hodil po nej aj fľašu a kvetináč, prenasledoval ju autom. Vyhrážal sa jej, že ju dá „zatvoriť“ a jej dcéru dá do detského domova. Raz jej ukázal služobnú zbraň so slovami, že „buď budeme spolu tu, alebo tam“, čím myslel druhý svet. Znalec z odboru psychológie zistil, že Varga je osobnosť nevyvážená a má sklon k bezprostrednému impulzívnemu konaniu. Pod vplyvom psychoaktívnej látky koná neuvážene a agresívne voči iným, ale aj voči sebe. Závislosť od alkoholu sa nezistila. Týranie matky malo negatívny vplyv aj na jej maloletú dcéru.

Prvostupňový senát po rozsiahlom dokazovaní uznal expolicajta za vinného zo zločinu týrania družky ako blízkej osoby a dvojnásobného zločinu vydierania. Podľa zákona mu mohol uložiť trest v rozpätí upravenej sadzby od sedem do 17 rokov a osem mesiacov, keďže išlo o súbeh troch zločinov. Pretože doteraz nebol trestaný, súd to zohľadnil ako poľahčujúcu okolnosť a vymeral mu osem rokov odňatia slobody v ústave s minimálnym stupňom stráženia. Proti tomu sa odvolal Varga s tvrdením, že je nevinný, Elvíru má rád a nedorozumenia neboli vážnejšie. Odvolací súd jeho dôvody neakceptoval a prvostupňový verdikt potvrdil. Predseda senátu hneď nariadil aj výkon trestu. Peter Varga si trest odpyká v ústave s minimálnym stupňom stráženia, lebo nebol doteraz trestaný. Od 8. januára 2017 je vo väzbe a to sa mu zaráta do výkonu trestu.

Rozhodnutie krajského súdu je právoplatné.