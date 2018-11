FOTO Nešťastie pri obci Nižná Myšľa: Auto dostalo šmyk, vrazilo do skupiny piatich ľudí

KOŠICE – Jedna osoba utrpela ťažké zranenia, traja ľudia sa zranili ľahko. Len jeden človek mal obrovské šťastie a vyviazol bez poranení. To je bilancia nehody, ku ktorej došlo neďaleko obce Nižná Myšľa vo štvrtok popoludní. Do skupiny peších vrazilo auto, ktoré dostalo šmyk a prešlo do protismeru.

Prípad našťastie nemal tragický koniec. "Podľa doterajších zistení po priamom úseku cesty pred obcou smerovalo do obce Ždaňa osobné motorové vozidlo zn. Daewoo Lanos a pred ním vozidlo zn. Škoda Felicia," informovala košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová. Podľa jej slov po prejdení cez most ponad potok medzi obcami sa medzi tieto dve autá zaradilo osobné auto, doposiaľ nezistenej značky a evidenčného čísla, ktoré následne predbehlo aj vozidlo zn. Škoda Felicia, a zaradilo sa do jazdného pruhu pred neho.

Keďže vodič Škody Felicie začal brzdiť, vodič vozidla zn. Daewoo Lanos v snahe zabrániť zrážke prudko pribrzdil. Podľa hovorkyne auto dostalo šmyk, prešlo do protismeru a narazilo do skupiny piatich ľudí. Tí sa v tom čase presúvali smerom do obce Nižná Myšľa pešo.

Ako Ivanová ďalej spresnila, podľa predbežnej lekárskej správy jedna osoba pri zrážke s autom utrpela ťažké zranenia, tri osoby sa zranili ľahko a jedna vyviazla bez zranení. Vodič bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom.

Predbežná škoda na vozidle bola vyčíslená na 500 eur. Polícia zároveň apeluje na nevyhnutnú zvýšenú opatrnosť na cestách z dôvodu náhlej zmeny poveternostných podmienok.