Prefíkané plány im nevyšli: Polícia obvinila trojicu z podvodu, pašovala sekt obrovskej hodnoty

Operatívci Národnej protizločineckej jednotky získali informácie k podvodu takzvanou fantómovou prepravou. Bezodkladne informácie preverili a pripravili akciu MOET. "Zistili, že niekto vystupoval ako prepravná spoločnosť z Veľkej Mače a vylákal náklad od francúzskej spoločnosti. Potvrdil objednávku tovaru, ktorý mal byť doručený spoločnosti so sídlom v Belgicku. Zistili však aj to, že kamión zablúdi a do Belgicka nedorazí," informuje PZ SR.

Ako sa ďalej uvádza, o prepravu tovaru sa mal postarať 47-ročný obvinený Ján K. ako vodič kamióna, ktorý mal na tento účel zabezpečiť 46-ročný obvinený Béla S. Sprievod na osobnom motorovom vozidle im mal robiť tretí z obvinených, 46-ročný Mário L. Na Slovensku už na nich čakali policajti z Národnej protizločineckej jednotky. Vodičov zadržali a zaistili aj prepravovaný tovar. V kamióne našli 20 paliet fliaš sektu rôznych renomovaných značiek v hodnote najmenej 150.000 eur, ktoré zadržali ako dôkazový materiál. Trom obvineným hrozí za podvod desať až 15 rokov za mrežami, stíhaní sú väzobne.