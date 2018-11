Československo hľadá úchyla! Šokujúce VIDEO z potravín, muž si spríjemňoval nákup masturbáciou

Muž sa ukájal medzi regálmi v pražskej večierke.

Zdroj: Policie ČR

PRAHA - Keď vošiel do malého obchodíku v Prahe, pôsobil slušne a nik by si nepomyslel, aké chúťky ho prepadnú. A to práve vo chvíli, keď na to ostatní možno ani nepomyslia. Muž s nákupným košíkom v jednej ruke totiž tou druhou siahol po niečom, čo počas nakupovania ostatní vidieť rozhodne nechceli.