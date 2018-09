Publicista Bránik o vražde Jána a Martiny: Mám indície, kto a ako objednával zločin

O informáciách ohľadne februárovej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej hovoril publicista Radovan Bránik v rozhovore pre HNtelevíziu. "Za ostatného pol roka som zažil niekoľko zvláštnych momentov a situácií, kedy ľudia uverili tomu naratívu, že za Kuciakovou vraždou stála talianska mafia pôsobiaca na východe," uviedol. Na otázku, či tuší, kto stál za zločinom, povedal, že má veľmi silné indície minimálne v rovine toho kto, a akým spôsobom, vraždu objednával.

V blogoch, ktoré R. Bránik bude postupne zverejňovať, však nenájdete meno vykonávateľa. "Je mi známy jeho profil, to znamená, zo spôsobu, akým tú vraždu vykonal, nebol podľa všetkého v tom dome sám," priblížil s tým, že pomerne presne vie zarámcovať profil páchateľa. Napríklad koľko mal rokov, alebo o akú išlo osobnosť.

"Vykonávateľ vraždy Kuciaka je v tomto príbehu nepodstatný. Nájomných vrahov máte množstvo, nie sú podstatní. Myslím si, že minimálne sa dostaneme do situácie, že stotožníme prostredie, z ktorého vyšla táto objednávka," tvrdí v rozhovore Bránik.

Na otázku moderátora či ide o prostredie v okolí Detvy, publicista konkretizoval, že ide o Podpoľanie. Okomentoval aj prácu profesionálov z policajného zboru. "Niekedy sa dopúšťajú komunikačných chýb a pomerne často v čase, kedy to je nevyhnutné, poskytujú formou prerieknutí informácie, ktoré vedú k jednej jednoduchej veci...," povedal a doplnil príklad.

"Bola tu vyhlásená miliónová odmena za to, kto prinesie informácie vedúce k vražde Kuciaka. To bol veľmi nešťastný krok, z toho dôvodu, že sa začali hlásiť k tejto vražde mnohí ľudia, ktorí boli v zúfalej finančnej situácii," vysvetlil. Podľa jeho slov sa našli dokonca aj takí, ktorí boli ochotní sa priznať a povedali, ja som zabil Kuciaka, dajte milión mojej rodine.

"Po tom, keď zistili, že disponujú len informáciami, ktoré dostali z médií, ktoré častokrát boli vedome zmanipulované a podstrčené tak, aby jednoducho polícia mala absolútnu istotu, že sa ak sa dostaví vykonávateľ, alebo niekto, kto na tom mieste činu naozaj bol, tak bude vedieť popísať veci, ktoré dodnes verejne známe nie sú," uzavrel.

Publicista Radovan Bránik zverejnil pred pár dňami blog, ktorý obsahoval nahrávku o tom, ako sa expolicajt Vladimír Krnáč má dohadovať na vražde podnikateľa Pavla Ďurkoveho s iným podnikateľom, Martinom Cibulkom z Detvy. Postupne plánuje publikovať viacero blogov, v ktorých priblíži informácie o trestnej činnosti siahajúcej do najvyššej politiky.

Zverejnili identikit

V pondelok 17. septembra prokurátor úradu Špeciálnej prokuratúry informoval o pokroku vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Najnovšie prokuratúra zverejnila identikit muža, ktorý sa mal pohybovať v okolí domu vo Veľkej Mači. Osoba by mohla vedieť niečo, čo by mohlo pomôcť k objasneniu vraždy. To, či to mohol byť páchateľ, prokurátor špecifikovať nechcel.

Dvojica prišla o život v ich dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Doterajším vyšetrovaním bolo potvrdené, že úkladná vražda súvisela s novinárovou investigatívnou činnosťou.